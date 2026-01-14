Rinnai Australia schafft mit IBM Planning Analytics die Grundlage für die Einführung von KI
Rinnai Australia, ein führender Hersteller und Vertreiber von Heizungs-, Kühlungs- und Warmwassersystemen, verzeichnete durch organisches Wachstum und Akquisitionen ein bedeutendes Wachstum. Die Finanzabteilung hatte jedoch Mühe, mit diesem Wachstum Schritt zu halten.
Die Finanzsysteme des Unternehmens waren zunehmend komplexer geworden. Die starke Abhängigkeit von mehreren Tools wie IBM Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase und Oracle Analytics Cloud – in Kombination mit manuellen Prozessen und zahlreichen Tabellenkalkulationen – führte zu Silos und Redundanzen. Diese Situation verursachte langwierige Berichtszyklen, wobei der Monatsabschluss der Tochtergesellschaften Wochen in Anspruch nahm und der Budgetierungsprozess sich über drei Monate erstreckte.
„Wir hatten einen Punkt erreicht, an dem die Fortsetzung manueller Prozesse einfach nicht mehr tragbar war“, erinnert sich Dilend Chawda, CFO von Rinnai Australia. „Wir benötigten eine zentrale Informationsquelle – nicht nur, um Risiken und Fehler zu reduzieren, sondern auch, um eine bessere Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.“
Rinnai benötigte eine moderne, skalierbare Finanzplattform, die das Wachstum unterstützte, die Agilität verbesserte und die Einführung von KI ermöglichte. Das Unternehmen begann mit der Suche nach Lösungen zur Modernisierung seiner Finanzfunktion.
Nach der Bewertung mehrerer Optionen entschied sich Rinnai Mitte 2024 für den IBM Business Partner Octane Software Solutions als vertrauenswürdigen Experten für die Modernisierung seiner Finanzplattform. Mithilfe von IBM Planning Analytics führte Octane eine schrittweise Einführung durch, die schnelle Erfolge erzielte und gleichzeitig das Risiko minimierte. Das hybride Onshore-Offshore-Modell des IBM Business Partners und seine fundierte Fachkompetenz im Finanzbereich gewährleisteten Kosteneffizienz und Skalierbarkeit. Darüber hinaus förderte ein Low-Code-Ansatz die aktive Beteiligung der internen Teams und beschleunigte so die Einführung der neuen Plattform bei den Mitarbeitern von Rinnai.
Die Bereitstellung hat die Monatsendberichterstattung, die Produktrentabilitätsanalyse und die Bedarfsplanung optimiert und eine Budget-Suite für 2025 eingeführt, die mit dem Vertrieb, der Personalplanung und den Investitionsausgaben integriert ist. Die Plattform dient nun als Single-Source-of-Truth (SSOT) und ermöglicht die Zusammenarbeit und Modellierung für unterschiedliche Anforderungen. Nachdem die Grundlagen für die KI-Fähigkeit der Daten geschaffen wurden, arbeitet Rinnai derzeit in einer Reihe von Workshops mit Octane zusammen, um zu untersuchen, wie IBM watsonx Orchestrate genutzt werden kann, um Prognosen zu verbessern, Lagerbestände zu optimieren und manuelle Arbeit zu reduzieren.
Das Finanzteam von Rinnai hat sich mit IBM Planning Analytics transformiert und dabei erhebliche Effizienzsteigerungen und strategische Vorteile erzielt, darunter:
Die Modernisierung der Finanzsysteme des Unternehmens hat die Mitarbeitermotivation erhöht, da der Schwerpunkt nun weniger auf der Dateneingabe und mehr auf der Analyse liegt. Rinnai nutzt nun Vorhersagemodelle für das Betriebskapital sowie IBM Planning Analytics und IBM watsonx für Abfragen in natürlicher Sprache und die Erkennung von Ausreißern. Die Initiative hat das Finanzteam des Unternehmens als strategischen Partner positioniert, der schnellere Entscheidungen ermöglicht und ein Targeting der Lagerbestände um 10 % anstrebt. Damit bietet sie CFOs wichtige Erkenntnisse darüber, wie sie frühzeitig handeln, Vorteile quantifizieren und eine Kultur der Zusammenarbeit fördern können. Wie Chawda bemerkt: „KI muss integriert werden – und je länger man wartet, desto schwieriger und teurer wird es.“
Durch die Partnerschaft mit Octane hat Rinnai das Finanzwesen von einer reaktiven Berichtsfunktion zu einem proaktiven Motor für strategische Erkenntnisse gemacht und ist damit für das KI-Zeitalter gerüstet.
Rinnai Australia ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Heizungs-, Kühlungs- und Warmwassersystemen. Mit mehreren Tochtergesellschaften und einer langen Geschichte von Übernahmen ist Rinnai seit über 50 Jahren ein vertrauenswürdiger Name in Australien. Das Unternehmen ist in 20 Ländern tätig und nutzt sein globales Fachwissen, um Lösungen anzubieten, die auf den australischen Lebensstil zugeschnitten sind. Die Marken von Rinnai, darunter Rinnai, Brivis, APAC und Polo, bieten hochwertige Produkte.
Octane Software Solutions ist ein spezialisierter IBM-Partner, der über fundiertes Fachwissen in den Bereichen IBM Planning Analytics und Transformation des Finanzwesens verfügt. Das Unternehmen bietet ein hybrides Onshore-Offshore-Liefermodell, das Unternehmen dabei unterstützt, Ressourcen nach Bedarf zu skalieren und Kosten effektiv zu verwalten. Der Low-Code-Ansatz von Octane ermutigt die internen Teams, bei der Einführung selbst Hand anzulegen und so die Akzeptanz und den Aufbau von Funktionen zu beschleunigen.
