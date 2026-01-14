Rinnai Australia, ein führender Hersteller und Vertreiber von Heizungs-, Kühlungs- und Warmwassersystemen, verzeichnete durch organisches Wachstum und Akquisitionen ein bedeutendes Wachstum. Die Finanzabteilung hatte jedoch Mühe, mit diesem Wachstum Schritt zu halten.

Die Finanzsysteme des Unternehmens waren zunehmend komplexer geworden. Die starke Abhängigkeit von mehreren Tools wie IBM Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase und Oracle Analytics Cloud – in Kombination mit manuellen Prozessen und zahlreichen Tabellenkalkulationen – führte zu Silos und Redundanzen. Diese Situation verursachte langwierige Berichtszyklen, wobei der Monatsabschluss der Tochtergesellschaften Wochen in Anspruch nahm und der Budgetierungsprozess sich über drei Monate erstreckte.

„Wir hatten einen Punkt erreicht, an dem die Fortsetzung manueller Prozesse einfach nicht mehr tragbar war“, erinnert sich Dilend Chawda, CFO von Rinnai Australia. „Wir benötigten eine zentrale Informationsquelle – nicht nur, um Risiken und Fehler zu reduzieren, sondern auch, um eine bessere Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.“

Rinnai benötigte eine moderne, skalierbare Finanzplattform, die das Wachstum unterstützte, die Agilität verbesserte und die Einführung von KI ermöglichte. Das Unternehmen begann mit der Suche nach Lösungen zur Modernisierung seiner Finanzfunktion.