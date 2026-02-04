Beschleunigung der digitalen Transformation und Förderung des Unternehmenswandels durch fortschrittliche Wartung und Betrieb

Ricoh arbeitet an der Modernisierung seiner zentralen Systeme, die seit mehr als 20 Jahren in Betrieb sind, und entwickelt gleichzeitig die Wartung und den Betrieb weiter. Seit 2015 unterhält das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit IBM Japan und fördert Reformen durch den Einsatz von KI und Automatisierung.

Geschäftspartner schütteln sich nach einer erfolgreichen Verhandlung die Hände
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Wartung und Betrieb angesichts einer zunehmenden digitalen Transformation

Ricoh Co., Ltd. (im Folgenden Ricoh), das lange für sein Geschäft mit Multifunktionsdruckern bekannt war, kündigte im Jahr 2020 seine Transformation zu einem „digitalen Dienstleistungsunternehmen“ an und signalisierte damit eine Abkehr von seinem traditionellen, auf Equipment ausgerichteten Geschäftsmodell.

Durch M&A und die Ausweitung neuer digitaler Dienstleistungen hat Ricoh sein Geschäft weltweit ausgebaut und gleichzeitig die Initiativen seiner Kunden im Bereich der digitalen Transformation unterstützt. Zugleich hat das Unternehmen die betriebliche Effizienz und die interne digitale Transformation durch die schrittweise Modernisierung seiner zentralen Systeme, die zuvor über 20 Jahre lang von Fall zu Fall optimiert wurden, zu SaaS-zentrierten Plattformen weiterentwickelt.

Da der Umfang und die Erwartungen an die IT immer größer werden, besteht eine der größten Herausforderungen in der Weiterentwicklung von Wartung und Betrieb. Da der Systemwert tendenziell unmittelbar nach der Veröffentlichung sinkt, ist eine kontinuierliche Verbesserung erforderlich, um die Effektivität aufrechtzuerhalten. Da Wartung und Betrieb jedoch oft als Kosten für die Geschäftskontinuität betrachtet werden, blieb eine starke Kultur bestehen, in der Kostensenkungen gegenüber Bemühungen zur Verbesserung der Raffinesse oder zur Schaffung von Mehrwert priorisiert wurden.

Um diese Situation zu überwinden, begann Ricoh mit der Einführung einer strategischen Perspektive für die Wartung und den Betrieb, beginnend mit einer grundlegenden Änderung des Mindset.
28 % Reduzierung Eine Reduzierung des Personalbestands (Vollzeitäquivalente, VZE) um 28 % über einen Zeitraum von 10 Jahren, von September 2015 bis Oktober 2025
IBM ist unser vertrauenswürdigster und wertvollster Partner vor Ort. Wir freuen uns auf die fortlaufende und umfassende Unterstützung durch IBM.
Keitsune Hamanaka Ricoh Corporation Deputy General Manager, Process, IT & Data, Digital Strategy Department; Director, Corporate IT Control Center
Nutzung von KI und Automatisierung für einen Zero-Touch-Betrieb

Um die Wartung und den Betrieb weiter zu optimieren, konzentrierte sich Ricoh zunächst auf einen Wandel des organisatorischen Mindset. Wartung und Betrieb wurden nicht als einfache Kosten, sondern als strategische Aktivitäten zur Steigerung des Systemwerts neu positioniert, wobei Rollen und Erwartungen klar definiert wurden. Keitsune Hamanaka, Deputy General Manager, Process, IT & Data, Digital Strategy Department und Director of the Corporate IT Control Center, erklärt: „Wir nehmen uns die Zeit zur Anpassung unseres Mindsets – wir betrachten es nicht mehr als Tugend, Geld auszugeben, sondern investieren, wo nötig, um so den Systemwert zu steigern.“

Ricoh führte zudem moderne Verfahren wie eine ständige Leistungsüberwachung, kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) sowie Leistungsmanagement ein, wodurch die Systemsichtbarkeit stetig verbessert und kontinuierliche Verbesserungen im Betrieb vorangetrieben wurden.

Im Jahr 2015 schloss IBM eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung der IT-Transformation von Ricoh und arbeitete eng mit dem Unternehmen bei der Entwicklung, der Wartung und dem Betrieb seiner zentralen Systeme zusammen. In der ersten Phase umfassten die Initiativen Produktivitätssteigerungen durch RPA-basierte Automatisierung von Routineaufgaben, Testautomatisierung unter Nutzung vorhandener Assets und die kontinuierliche Verbesserung der Betriebsqualität.

In der zweiten Phase startete Ricoh Projekte zur Modernisierung produktionskritischer Systeme mit SAP und erweiterte die Wartungs- und Betriebsunterstützung auf die gesamte SAP-Umgebung. In einem Bereich, in dem ein stabiler Betrieb oft als selbstverständlich angesehen wird, verfolgte Ricoh einen strategischen Ansatz, bei dem inländisches und ausländisches Personal als ein einziges, integriertes Team proaktiv Systeme unterstützt.
Maximierung des IT-Werts zur Förderung der digitalen Transformation

Durch die Weiterentwicklung von Wartung und Betrieb durch den Einsatz von KI und Automatisierung erreichte Ricoh einen stabilen Systembetrieb und eine schnellere Vorfallsreaktion. Durch die Application Maintenance and Operations (AMS) von IBM konnte das Unternehmen die Zahl der Vollzeitäquivalente (VZE) für die Wartung und den Betrieb bei etwa 90 Programmen für den Vertrieb und die Zentrale über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren von September 2015 bis Oktober 2025 um 28 % reduzieren. Neben der Kostensenkung gelang es Ricoh zudem, die Rolle der IT in Richtung einer strategischen Wertschöpfung zu verlagern.

Im Rahmen dieser Initiative visualisierte und verfolgte Ricoh die kontinuierliche Wertschöpfung durch Co-Kreation-Frameworks wie ein „Pain-Gain-Sharing“-Modell, bei dem sowohl die Herausforderungen als auch die Vorteile geteilt werden, und ein Kostensenkungsprogramm, das die Kosten durch die Einführung neuer Lösungen senkt. In Kombination mit dem Einsatz hybrider nationaler und globaler Ressourcen trugen diese Bemühungen zu einer höheren Motivation innerhalb der IT-Organisation bei und stärkten die Umsetzung der digitalen Transformation im gesamten Unternehmen.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung merkt Keitsune Hamanaka an, dass „die effektive Nutzung von Technologie unerlässlich ist und Wartung und Betrieb besonders gut für KI geeignet sind.“ Er fügt hinzu, dass IBMs tiefgehende Expertise im Bereich KI Ricoh viele wertvolle Einblicke in die praktische Nutzung von KI verschafft hat.

Ricoh plant, die Co-Kreation mit IBM durch den Einsatz von generativer KI und agentischer KI voranzutreiben. IBM wird die Entwicklung einer nachhaltigen operativen Grundlage unterstützen, indem es Lösungen wie „KI für IT“ anbietet und das Know-how und die Ressourcen nutzt, die durch seine „Client Zero“-Initiativen kultiviert wurden, bei denen IBM die neuesten Technologien auf seine eigenen Abläufe anwendet. Diese Unterstützung wird über ein globales Hybridmodell bereitgestellt, das Teams in Japan, Indien und auf den Philippinen umfasst.
Ricoh Corporation

Nach der Abkehr vom Geschäft mit Multifunktionsdruckern, das einst das Unternehmen bestimmte, machte Ricoh Company, Ltd. einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einem Unternehmen für digitale Dienstleistungen. Um den Kunden durch digitale Dienstleistungen einen größeren Mehrwert zu bieten, strebt Ricoh eine betriebliche Reform und die Schaffung neuer Werte durch den Einsatz von KI- und Automatisierungstechnologien an.

 Lösungskomponenten IBM Consulting
Unterstützung der Umstrukturierung des IT-Betriebs und der Beschleunigung der digitalen Transformation durch KI und Automatisierung

IBM® Consulting schlägt Ihnen den am besten geeigneten Ansatz vor, der auf Ihre spezifischen Herausforderungen zugeschnitten ist.

 Transformation der IT-Abläufe mit IBM Consulting
Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM und das IBM-Logo sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Dieses Dokument enthält aktuelle Informationen ab dem Datum der Erstveröffentlichung und kann von IBM ohne Vorankündigung geändert werden. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar, in denen IBM tätig ist.

Alle zitierten oder beschriebenen Fallstudien dienen lediglich der Veranschaulichung, wie einige Kunden IBM-Produkte eingesetzt und welche Ergebnisse sie damit erzielt haben. Die tatsächlichen Umweltkosten und Leistungsmerkmale variieren in Abhängigkeit von den Konfigurationen und Bedingungen des jeweiligen Kunden.