Ricoh Co., Ltd. (im Folgenden Ricoh), das lange für sein Geschäft mit Multifunktionsdruckern bekannt war, kündigte im Jahr 2020 seine Transformation zu einem „digitalen Dienstleistungsunternehmen“ an und signalisierte damit eine Abkehr von seinem traditionellen, auf Equipment ausgerichteten Geschäftsmodell.

Durch M&A und die Ausweitung neuer digitaler Dienstleistungen hat Ricoh sein Geschäft weltweit ausgebaut und gleichzeitig die Initiativen seiner Kunden im Bereich der digitalen Transformation unterstützt. Zugleich hat das Unternehmen die betriebliche Effizienz und die interne digitale Transformation durch die schrittweise Modernisierung seiner zentralen Systeme, die zuvor über 20 Jahre lang von Fall zu Fall optimiert wurden, zu SaaS-zentrierten Plattformen weiterentwickelt.

Da der Umfang und die Erwartungen an die IT immer größer werden, besteht eine der größten Herausforderungen in der Weiterentwicklung von Wartung und Betrieb. Da der Systemwert tendenziell unmittelbar nach der Veröffentlichung sinkt, ist eine kontinuierliche Verbesserung erforderlich, um die Effektivität aufrechtzuerhalten. Da Wartung und Betrieb jedoch oft als Kosten für die Geschäftskontinuität betrachtet werden, blieb eine starke Kultur bestehen, in der Kostensenkungen gegenüber Bemühungen zur Verbesserung der Raffinesse oder zur Schaffung von Mehrwert priorisiert wurden.

Um diese Situation zu überwinden, begann Ricoh mit der Einführung einer strategischen Perspektive für die Wartung und den Betrieb, beginnend mit einer grundlegenden Änderung des Mindset.