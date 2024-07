Für Branchenführer wie die Rabobank bieten bereits existierende IT-Produkte in der Regel nicht alles, was zur Unterstützung der Unternehmensvisionen erforderlich ist. Daher ging die Rabobank eine Partnerschaft mit IBM ein, um neue Lösungen zu entwickeln und zu testen, die der Rabobank helfen, ihre zukunftsorientierten Ziele zu erreichen.

Herausforderung Unterstützung von Innovation und Kreativität, wenn vorgefertigte Lösungen für die Mainframe-Entwicklung und -Bereitstellung nicht geeignet sind.

Lösung Eine gemeinsame Partnerschaft mit IBM zur Entwicklung und Erprobung neuer Lösungen und Technologien, um Software und Services in der vom Markt geforderten Geschwindigkeit bereitzustellen.

Wir stehen in direktem Kontakt mit den Lab Advocates und führen direkte Gespräche über generische Designprodukte, was sich in Produktverbesserungen niederschlägt. Und ich kann eine lange Liste der Verbesserungen aufzählen, die wir gemeinsam erreicht haben. Ralph Van Beek DevOps Architect Rabobank