Die IBM Lösungen helfen Rabobank bei einem schnellen Onboarding neuer Partner mit der Gewissheit, dass ihre wichtigen Verbindungen rund um die Uhr verfügbar sind. Carsten van den Bogert kommentiert: „Wir können jetzt neue Handelspartner in nur einer Woche integrieren – 66 Prozent schneller als zuvor. In der Tat ist das Onboarding neuer Partner mit der IBM Lösung jetzt so einfach, dass wir davon ausgehen, unsere Onboarding-Zeiten noch vor Ende des Jahres auf einen Arbeitstag reduzieren zu können.“



„Und was noch besser ist: Wir haben die Gewissheit, dass unsere B2B-Integrationsplattform rund um die Uhr zur Verfügung steht. So hat es seit der Inbetriebnahme der IBM Lösung keine ungeplanten Ausfallzeiten mehr gegeben.“



Kosteneffiziente Compliance



Rabobank nutzt jetzt seine neue B2B-Integrationsplattform, um die Kosten und die Komplexität der regulatorischen Compliance zu reduzieren. „Die IBM Lösung bietet eine Reihe leistungsstarker Funktionen, die uns bei der Rationalisierung unserer Compliance-Prozesse helfen“, sagt Carsten van den Bogert. „So kann IBM Sterling B2B Integrator zum Beispiel standardmäßig lange SSL-Schlüssel erzwingen. Damit stellen wir sicher, dass alle unsere Partner die strengsten regulatorischen Standards einhalten, was wiederum die manuelle Überprüfung der Konfiguration jedes einzelnen Handelspartners überflüssig macht.“



„Vor IBM Sterling B2B Integrator mussten wir unsere Systeme manuell überprüfen und neu konfigurieren, um sicherzustellen, dass alle Partner die richtigen Zertifikate und Verschlüsselungen gemäß den Sicherheitsstandards des National Institute of Standards and Technology [NIST] verwenden – ein langwieriger Prozess, der mindestens 80 Stunden pro Jahr in Anspruch nahm. Da die IBM Lösung die NIST-Sicherheitsstandards automatisch validiert, können wir all diese Arbeit jetzt auf Knopfdruck eliminieren.“



Für die Zukunft gerüstet



Carsten van den Bogert fügt hinzu: „Mit den IBM Lösungen, die unseren B2B-Integrationsprozess vorantreiben, können wir die fünffache Anzahl von Handelspartnern verwalten und dabei unsere Kosten nahezu konstant halten. Wir schätzen, dass die Skalierung unseres vorherigen Systems zur Unterstützung der Anzahl von Handelspartnern, die wir derzeit bedienen, unsere Betriebsausgaben um 30 Prozent erhöht hätte – eine Zahl, die wir bisher erfolgreich vermieden haben.“



Er schlussfolgert: „Unsere IBM B2B-Integrationsplattform hilft uns bei der Umsetzung unserer Outsourcing-Strategie, bei der Konzentration auf unsere Kernkompetenzen im Bankgeschäft und letztlich bei der Bereitstellung qualitativ hochwertigerer Dienstleistungen für unsere Kunden in aller Welt.“