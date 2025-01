Pyramid Analytics

Alle Unternehmen arbeiten mit Daten, aber viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, entscheidende Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist immer das gleiche: Alle Abteilungen benötigen aktuelle, genaue Daten, um die richtigen taktischen und strategischen Entscheidungen zu treffen. Den meisten Teammitgliedern fehlen jedoch die erforderlichen technischen Fähigkeiten. Wenn Sie sich an das Datenteam wenden, um einen Bericht anzufordern, müssen Sie Tage oder sogar Wochen warten, da die Aufgabe immer wieder in die hinteren Reihen eines bereits überlasteten Teams verschoben wird. Angesichts dieser Realität müssen Abteilungen eine schwierige Entscheidung treffen. Sie können entweder auf die Daten warten, was zu verpassten Chancen und möglichen Versäumnissen führen kann, oder sie können ohne die Daten weitermachen und Entscheidungen auf der Grundlage von Intuition treffen.

Die Abhängigkeit vom Datenteam als Vermittler für die BI-Berichterstellung, ist sowohl für Anwender als auch für Datenteams frustrierend, insbesondere wenn die Daten über mehrere Repositorys verteilt sind und in jedem System auf unterschiedliche Weise dargestellt werden. Wertvolle Dateninsights bleiben bei Entscheidungsprozessen ungenutzt, was die Wettbewerbsfähigkeit und Agilität beeinträchtigt.