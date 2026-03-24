Zuverlässige Transaktionswarnungen in Echtzeit mit einem skalierbar, ereignisgesteuerten Backbone
Die PVcomBank ist eine der führenden Geschäftsbanken Vietnams und bedient Millionen von Kunden über mobile und digitale Kanäle. Mit dem Anstieg des digitalen Transaktionsvolumens erwies sich die Architektur für Benachrichtigungen in Echtzeit als nicht zuverlässig skalierbar, insbesondere während Spitzenzeiten der Transaktionen. Verzögerungen bei Transaktionswarnungen, Kontostandsaktualisierungen und Servicebenachrichtigungen führten zu Risiken in Bezug auf die Customer Experience und das Vertrauen der Kunden. Daher war die Integration in Echtzeit während der Spitzenaktivitäten der Bankaktivitäten entscheidend. Die begrenzte Skalierbarkeit erschwerte die Bewältigung von Nachfragespitzen, und Altlastsysteme schränkten die Personalisierung von Warnmeldungen und die Berücksichtigung von Kundenpräferenzen ein. Im regulierten Bankenumfeld benötigte die PVcomBank eine Unternehmensklasse, ereignisgesteuerte Integration, um Millionen von Bankereignissen pro Tag zu verarbeiten, die Integration über verschiedene Systeme hinweg zu standardisieren und eine nahezu in Echtzeit Kommunikation mit Ausfallsicherheit und Compliance zu ermöglichen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat PVcomBank IBM® Event Automation eingeführt, um eine zentrale, ereignisgesteuerte Integrationsschicht für Echtzeit-Bankbenachrichtigungen zu schaffen. IBM Event Streams wurde verwendet, um große Mengen an Transaktionsereignissen aus Kernbanksystemen zu verarbeiten, während IBM MQ bei Bedarf garantierte Zustellung unterstützte.
Anstatt das Open-Source-Kafka eigenständig zu verwalten, entschied sich PVcomBank für IBM Event Automation wegen seiner unternehmensnahen Skalierbarkeit, Governance, Sicherheit und betrieblichen Zuverlässigkeit, wodurch der Plattform-Overhead in einem regulierten Bankumfeld reduziert wurde.
Die Architektur zentralisierte die Benachrichtigungsorchestrierung, ermöglichte die Priorisierung kritischer Alarme und eine zuverlässige Zustellung während Stoßzeiten. IBM Event Automation verbindet jetzt Kernbankenplattformen und digitale Kanäle und unterstützt so aktuelle Arbeitslasten sowie zukünftige Echtzeit-Anwendungsfälle in den Bereichen Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und KI-gestütztes Banking.
Mit IBM Event Automation verarbeitet PVcomBank nun etwa 5 Millionen Transaktions- und Servicebenachrichtigungen pro Tag mit nahezu Echtzeit-Lieferung. Benachrichtigungsverzögerungen und Fehlerraten wurden deutlich reduziert, selbst in Spitzenzeiten der Transaktionen, was das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden stärkt.
Die Bank hat auch den Betrieb optimiert, indem sie den Zeitaufwand für das Skalieren ihrer Benachrichtigungsinfrastruktur von Wochen auf Stunden reduziert hat. Ein standardisiertes, ereignisgesteuertes Integrations-Backbone unterstützt jetzt eine konsistente Leistung aller Banksysteme und bietet gleichzeitig die Flexibilität, neue Echtzeitdienste einzuführen.
Durch die Einführung von IBM Event Automation hat PVcomBank die Widerstandsfähigkeit ihrer digitalen Bankinfrastruktur gestärkt und eine Grundlage für die Erweiterung ereignisgesteuerter Anwendungsfälle geschaffen, einschließlich Echtzeit-Risikoüberwachung, Betrugserkennungssignalen und KI-gesteuerter Kundenanalysen.
PVcomBank ist eine vietnamesische Geschäftsbank, die ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verfügt über ein Asset von fast 100.000 Mrd. VND und ein Grundkapital von 9.000 Mrd. VND. Mit einem Netzwerk von 113 Transaktionsbüros in den wichtigsten Provinzen Vietnams betreut das Unternehmen Firmen in den Bereichen Öl und Gas, Power und Infrastruktur und bietet Dienstleistungen sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden an.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.