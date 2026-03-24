Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat PVcomBank IBM® Event Automation eingeführt, um eine zentrale, ereignisgesteuerte Integrationsschicht für Echtzeit-Bankbenachrichtigungen zu schaffen. IBM Event Streams wurde verwendet, um große Mengen an Transaktionsereignissen aus Kernbanksystemen zu verarbeiten, während IBM MQ bei Bedarf garantierte Zustellung unterstützte.

Anstatt das Open-Source-Kafka eigenständig zu verwalten, entschied sich PVcomBank für IBM Event Automation wegen seiner unternehmensnahen Skalierbarkeit, Governance, Sicherheit und betrieblichen Zuverlässigkeit, wodurch der Plattform-Overhead in einem regulierten Bankumfeld reduziert wurde.

Die Architektur zentralisierte die Benachrichtigungsorchestrierung, ermöglichte die Priorisierung kritischer Alarme und eine zuverlässige Zustellung während Stoßzeiten. IBM Event Automation verbindet jetzt Kernbankenplattformen und digitale Kanäle und unterstützt so aktuelle Arbeitslasten sowie zukünftige Echtzeit-Anwendungsfälle in den Bereichen Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und KI-gestütztes Banking.