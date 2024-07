Seatech ist ein führender Systemintegrator in Vietnam, der IT-Lösungen in den Bereichen Finanzen, Bankwesen, Wertpapiere und E-Commerce anbietet, die den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsunternehmen in Südostasien entsprechen. Das Unternehmen verfügt über fundierte Branchenkenntnisse und große Erfahrung bei der Umsetzung großer Projekte, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und einen Beitrag zur nationalen Volkswirtschaft zu leisten. Seatech wurde 2007 von Partnern und Spezialisten gegründet, die an Spitzenuniversitäten in Vietnam und anderen Ländern der Welt wie Singapur, Thailand, China, Korea und Indien ausgebildet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.seatechit.com.vn (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)