In dieser Geschichte geht es um ein besonders ikonisches Gebäude, das sowohl eine enorme globale Touristenattraktion als auch ein Arbeitsplatz für mehr als 2.500 Menschen ist. Das Gebäude wurde im Mittelalter erbaut und zuletzt vor über 150 Jahren umgebaut. Es war schon immer schwierig, es instand zu halten. Größere Arbeiten können nur während kurzer Urlaubszeiten durchgeführt werden, was die Kosten in die Höhe treibt und den Umfang der Renovierungsarbeiten begrenzt.

Infolgedessen muss fast jeder Aspekt des Gebäudes erneuert werden: Heizung, Belüftung, elektrische Systeme, Dächer, Fenster, Mauerwerk und mehr. Unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit und Sicherheit muss Asbest entfernt und die Brandschutzsysteme müssen modernisiert werden. Der Zugang für Behinderte und die Evakuierung im Notfall sind ebenfalls ein Problem, da das Gebäude einfach nicht für diese Bedürfnisse konzipiert wurde.

Im Oktober 2019 beschloss die für den Standort zuständige öffentliche Einrichtung zu handeln. Eine unabhängige Organisation wurde gegründet, die das Gebäude umfassend renovieren und Maßnahmen ergreifen sollte, die den Unterhalt des Gebäudes einfacher und kostengünstiger gestalten. Diese neue Organisation wurde in Form einer zweistufigen Organisation eingerichtet. Sie besteht aus einem Sponsorengremium (Sponsor Body), das den Umfang, das Budget und den Zeitplan verwaltet, und einer Durchführungsbehörde (Delivery Authority), die die Arbeit überwacht und abschließt.

Für die neue Organisation war es wichtig, schnell zu handeln. Innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Ankündigung sollte sie die Verantwortung für das Onboarding, die Verwaltung und die Bezahlung der Lieferanten des Restaurierungsprogramms übernehmen. Außerdem müsste die Organisation ihr eigenes internes Team schnell aufstocken, von einer anfänglichen Notbesetzung von 25 Personen zu einem vollwertigen Programm.

Da die Organisation als völlig unabhängige Einrichtung gegründet wurde, war es nicht möglich, eine bestehende IT-Infrastruktur des öffentlichen Sektors mitzubenutzen. Daher hatte die Organisation ein Zeitfenster von etwa drei Monaten, um eine Lösung zu finden, die ihren Anforderungen in den Bereichen Finanzen, Beschaffung, Personalwesen und Personalbeschaffung gerecht wird und gleichzeitig flexibel genug ist, um sich mit der Ausweitung des Restaurierungsprogramms weiterzuentwickeln.