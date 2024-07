Dank RISE with SAP hat das kombinierte Fachwissen aus der Partnerschaft mit IBM und AWS für Holi Pharma die Basis geschaffen, um seine Transformation zu beschleunigen. Das Unternehmen hat damit begonnen, seine SAP S/4HANA-Modernisierung voranzutreiben und kann Daten effizient zwischen Geschäftsbereichen austauschen, sodass Entscheidungsträger präzise betriebliche Erkenntnisse gewinnen. Prozesse wie Monatsabschlüsse und Produktionsplanung erfolgen jetzt viel schneller – Abschlüsse, die früher Wochen oder länger dauerten, sind jetzt innerhalb von 7–10 Tagen erledigt – und die Mitarbeiter können mehr Zeit auf hochwertige Analysen verwenden.

Durch die Integration von RISE with SAP kann Holi Pharma mithilfe von Modulen auf Segmentebene und Produktebenen detaillierte Rentabilitätsanalysen erstellen. Die Anpassungsfähigkeit der Hochleistungsrechen- und Speichersysteme ermöglicht es IBM und SAP, die RISE with SAP-Landschaft schneller bereitzustellen, was die Projektzeit für das Pharmaunternehmen enorm verkürzt. Die neue Integration kann auch die Wettbewerbsfähigkeit von Holi Pharma steigern und zur Rentabilität beitragen.

Julius würdigt das neue System und sagt: „Die verbesserte Rückverfolgbarkeit der Daten durch unser neues System ermöglicht die Produktionsplanung für eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Marketing. Darüber hinaus positioniert uns unsere AWS-Infrastruktur für strategisches Wachstum, da sie umfassende Datenanalysen und benutzerorientierte Innovationen ermöglicht.“