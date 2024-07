Als das New York State Department of Financial Services (NYDFS) 23 New York Code Rules and Regulations 500 (23 NYCRR 500), eine Cybersicherheitsvorschrift für alle in New York tätigen Finanzinstitute, ankündigte, gab es den betroffenen Organisationen eine Reihe von gestaffelten Umsetzungsfristen vor.

Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen passte in die Pläne dieses Schaden- und Unfallversicherers, der in New York und mehreren anderen Bundesstaaten tätig ist. Er hatte festgestellt, dass das Sicherheitsmanagement eine strategische Geschäftsfunktion für das Unternehmen war – aber nun hatte es einen festen Termin mit einer kurzen Zeitspanne, um seine Compliance in Ordnung zu bringen.

Ein wichtiger Bestandteil ihrer Compliance-Initiative war die Einrichtung eines unternehmensweiten Systems für das Security Information and Event Management (SIEM), das noch vor der Umsetzungsfrist von 23 NYCRR 500 im September 2018 voll funktionsfähig sein sollte. Das Unternehmen verfügte zwar über SIEM-Tools, die in verschiedenen Teilen seiner Infrastruktur eingesetzt wurden, aber bestimmte Geräte und Entitäten waren davon nicht abgedeckt. Darüber hinaus generierten die Tools trotz dieser Lücken mehr Ereignisse, als das Personal zu diesem Zeitpunkt effektiv bewältigen konnte. Die Unternehmensleitung erhielt nicht den detaillierten Überblick, den sie für das gesamte Unternehmen benötigte.