Die Umstellung auf cloudnative Lösungen unterstreicht das Engagement von Profile Centevo im Bereich der Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet nun fortschrittliche Konnektivität für Unternehmen, die SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) zur Unterstützung von Live-Zahlungen nutzen, und stärkt damit die Position von Profile Centevo als führender Finanzdienstleister in Norwegen.

„Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur unser Engagement für Innovation und Autonomie, sondern auch unseren Anspruch, unseren Kunden erstklassige Services zu bieten“, so Dr. Apostolos Kritikopoulos, Group Technical Director bei der Profile Group. „Die Umstellung auf AWS und die Entwicklung unserer unabhängigen Funktionalitäten verschaffen uns eine herausragende Stellung auf dem Markt für Finanzdienstleister in Norwegen.“

Profile Centevo ist mit den Produktivitätsverbesserungen seit der letzten von IBM und AWS gesteuerten Transformation zufrieden und konnte viele Vorteile aus der Modernisierung in die Cloud ziehen:

Mit nur wenigen Klicks kann das Unternehmen eine neue Datenbankinstanz einrichten, wodurch langwierige Konfigurationsprozesse entfallen.

Die Lösung unterstützt eine hohe Verfügbarkeit und ermöglicht die Bereitstellung von ständig verfügbaren Anwendungen und Transaktionen für die Fonds- und Vermögensverwaltung, die von AWS Multi-AZ und regionsübergreifenden Backups unterstützt werden.

AWS verwaltet die Sicherheit und Verschlüsselung standardmäßig und ermöglicht es Profile Centevo, diese nach eigenen Wünschen zu konfigurieren und so die Offenlegung sensibler Finanzdaten zu verhindern.

Die automatisierte Datenbanküberwachung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Datenbankinstanz und -ressourcen besser zu optimieren. Es wird nämlich darüber informiert, wann eine Reduzierung erforderlich ist, um die Kosten zu senken, oder eine Erhöhung, wenn mehr Ressourcen benötigt werden.

Dadurch kann die Dauer von Produktionsdatenbank-Snapshots für hochwertige Daten von vier Stunden auf fünf Minuten reduziert werden.

Das Unternehmen spart 288 Arbeitsstunden pro Jahr durch die Wartung von Upgrades, die jetzt mit von AWS verwalteten Wartungsupgrades automatisiert werden.

„Insgesamt haben wir damit eine hervorragende Überwachung der verbrauchten Ressourcen und können unsere Instanz im laufenden Betrieb optimieren“, sagt Tsoulidis. „Darüber hinaus trägt es dazu bei, sichere und konforme Transaktionen zu gewährleisten, und die Automatisierung anderer mühsamer Aufgaben wie Upgrades erspart uns jährlich Hunderte von Stunden an manuellen Upgrade-Arbeiten.“

Da mühsame Aufgaben der Infrastrukturverwaltung nun von AWS übernommen werden, geht man bei Profile Centevo davon aus, dass die Migration der bestehenden, selbst verwalteten Db2-Datenbanken in die Cloud die jährlichen Infrastrukturkosten um das bis zu Vierfache senken wird.

„Was beispielsweise die Kosten für das Infrastrukturmanagement angeht, ist das, was wir früher vor Ort bezahlt haben, viermal so hoch wie das, was wir jetzt mit Amazon RDS für Db2 zahlen. Wir sprechen nicht von einer Anwendung, die nicht viele Ressourcen benötigt. Wir sprechen von einer Anwendung, die große Ressourcen beansprucht. Sie können sich also vorstellen, welche potenziellen Kosteneinsparungen sich daraus ergeben“, so Tsoulidis.

Mit Blick auf die Zukunft plant Profile Centevo, seine Anwendung zur Geschäfts- und Fondsverwaltung auf mehrere andere Kunden in Skandinavien und außerhalb Skandinaviens weltweit auszuweiten. Angesichts der Einfachheit des Amazon RDS for Db2-Service und der Migration freut sich das Unternehmen darauf, weitere Anwendungen auf Amazon RDS zu migrieren, um seine cloudbasierten Services auch in anderen Regionen der Welt anzubieten