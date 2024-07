Die globale Revolution von Plastic Bank wird von IBM Blockchain vorangetrieben, das auf einer hybriden Cloud-Infrastruktur auf Basis einer IBM LinuxONE-Plattform mit Anbindung an die IBM Cloud läuft. Die Umgebung wurde vom IBM Geschäftspartner Cognition Foundry (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) entwickelt und verwaltet, der visionären Startups Zugang zu Ressourcen der Enterprise-Klasse bietet.

„Seit unserem Kennenlernen hat Cognition Foundry an unsere Mission geglaubt und verstanden, wie wir sie aus technologischer Sicht umsetzen können“, kommentiert Frankson. „Sie sahen, dass IBM Blockchain uns die Transparenz geben kann, die wir zu unserem Markenzeichen machen wollten, während die Kombination von IBM LinuxONE und IBM Cloud eine wirklich globale Skalierung ermöglicht. Wir freuen uns über die Tatsache, dass wir auf IBM Technologie aufbauen, denn das gibt uns ein Siegel des Vertrauens, das bei großen Partnern wie Gojek Anklang findet.“

In Zusammenarbeit mit Cognition Foundry hat Plastic Bank eine eigene Blockchain-Plattform entwickelt, die jede Transaktion absichert und Daten in Echtzeit visualisiert. Sie ermöglicht einen zertifizierten Prüfpfad über die gesamte Wertschöpfungskette, von dem Moment an, in dem ein Mitglied Plastikmüll in eine Zweigstelle bringt, bis hin zur Reintegration von „Social Plastic“ in neue Produkte. Plastic Bank tauscht sich wöchentlich mit Cognition Foundry aus, um gemeinsam Verbesserungen für seine App und die unterstützenden Infrastruktursysteme zu entwickeln.

Ron Argent, CEO und Gründer von Cognition Foundry, erklärt: „Wir entwickeln die App kontinuierlich auf agile Weise weiter und geben alle zwei bis vier Wochen eine neue Version heraus. Um die App zu erweitern, erforschen wir den Einsatz von KI [künstlicher Intelligenz] und Deep Learning.“

Frankson fügt hinzu: „Cognition Foundry ist immer zur Stelle, um unsere komplexen Designwünsche in Code zu übersetzen. Gemeinsam passen wir unsere gesamte Plattform für mehrere Benutzertypen in mehreren Sprachen auf der ganzen Welt an. Die Talente bei Cognition Foundry haben es mir ermöglicht, unsere Funktionen und unsere Roadmap ohne Einschränkungen zu gestalten, was eine zentrale Voraussetzung für unsere Vision ist. Das Team von Cognition Foundry weiß, wie man das Beste aus der leistungsstarken, flexiblen IBM-Infrastruktur herausholt, um uns beim Erreichen unserer Ziele zu helfen.“