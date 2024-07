Nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren entschied sich Permanent TSB für die Zusammenarbeit mit dem IBM Business Partner Insight 2 Value (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um seinen Ansatz für das Beschwerdemanagement neu zu gestalten. Insight 2 Value stellte fest, dass die bestehende IBM Business Automation Workflow-Plattform der Bank ohne Weiteres angepasst werden konnte, um die Herausforderung des Beschwerdemanagements zu lösen.

„Insight 2 Value ist der ideale Partner, weil das Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität bietet“, merkt Kearns an. „In diesem Fall stellten sie fest, dass wir bereits über leistungsfähige Technologie in Form von IBM Business Automation Workflow verfügten, in die wir ursprünglich investiert hatten, um die DSGVO-Anforderungen zu erfüllen.“

Mithilfe von IBM Business Automation Workflow unterstützte Insight 2 Value Permanent TSB dabei, seinen Beschwerdeprozess mit künstlicher Intelligenz (KI) und Funktionalitäten für Advanced Case Management auszustatten. Insight 2 Value begann mit einer detaillierten Analyse der gewünschten Beschwerdeerfahrung. Das Team erstellte einen Lösungsprototyp und veranstaltete Show-and-Tell-Sitzungen in der Bank, um zu demonstrieren, wie die Plattform funktionieren würde. Kearns erinnert sich: „Mithilfe von Insight 2 Value verlief das Projekt sehr iterativ mit vielen schnellen Erfolgen, sodass wir die Zustimmung von Stakeholdern in allen Bereichen der Bank gewinnen konnten.“

Mit der neuen Lösung automatisiert Permanent TSB wichtige Elemente des Beschwerdeabwicklungsprozesses. Beispielsweise kann die Bank jetzt Briefe an Kunden erstellen, Benachrichtigungen an Abteilungsleiter senden, wenn eine Beschwerde eintrifft, die eine bestimmte Abteilung (oder mehrere) betrifft, und Beiträge von Teams in der gesamten Bank einholen – alles automatisch. In Zusammenarbeit mit Insight 2 Value richtete Permanent TSB einen neuen Eskalationsprozess ein, der die Teams benachrichtigt, wenn eine Anfrage nicht rechtzeitig beantwortet wurde, was zu einer schnelleren Lösung von Beschwerden führt.

Die neue Plattform für das Beschwerdemanagement ist vollständig in das zentrale Banksystem von Permanent TSB integriert. Sie ruft Daten wie Kundennamen und -adressen ab und stellt sicher, dass die vollständigen Beschwerdeinformationen in den Datensätzen jedes Kunden gespeichert werden. Die Bank nutzt diese umfassende Ansicht jeder Beschwerde zur Ursachenanalyse.

„IBM Business Automation Workflow ist sehr intuitiv und ermöglicht es unseren Beschwerdeteams, jede Nuance einer Anfrage zu erfassen und sicherzustellen, dass sie zur Lösung an die richtigen Abteilungen weitergeleitet wird“, sagt Kearns. „Da eine Beschwerde jederzeit jemandem zugewiesen ist, erregt sie jetzt umgehend die Aufmerksamkeit der zuständigen Führungskraft. Insight 2 Value hat uns dabei geholfen, eine Plattform aufzubauen, die uns auf Erfolgskurs bringt.“