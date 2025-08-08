Phoenix OCP optimiert seine Servicebereitstellung mit IBM Power Virtual Server.
Phoenix OCP, ein führendes Unternehmen im Bereich Pharmadistribution in Frankreich, benötigte ein flexibleres OPEX-Modell (Operational Expenditure), um die wachsenden Anforderungen an seine Backoffice-Anwendungen, einschließlich seines Data Warehouse und seines Lagerverwaltungssystems (WMS), zu erfüllen. Diese Anwendungen wurden ursprünglich über einen Drittanbieter auf IBM Power7-Servern gehostet.
Da sich die Anforderungen von Phoenix OCP mit der Zeit weiterentwickelten, war der Hosting-Anbieter nicht in der Lage, einen Upgrade-Pfad auf neuere IBM Power9-Server anzubieten. Um Skalierbarkeit, Leistung und Kontinuität zu gewährleisten, suchte Phoenix OCP nach einem neuen Partner, der eine moderne, cloudbasierte Infrastruktur bereitstellen konnte. Das Unternehmen suchte nach einer robusten und zukunftsfähigen Lösung, um sein globales Wachstum zu unterstützen und die pünktliche Lieferung von Medikamenten an Apotheken sicherzustellen.
Das Angebot von IBM erfüllte die Anforderungen von Phoenix OCP: einfache Implementierung, nutzungsabhängige Abrechnung, modernste Server und die Möglichkeit, IBM Power-Server und eine x86-basierte Cloud-Infrastruktur am selben Standort in der Nähe ihres Hauptrechenzentrums in der Region Frankfurt zu betreiben. Zusätzlich verfügt Phoenix OCP über Anwendungen, die auf AIX 5.3 und der Workload-Partitionierungslösung (WPAR) von IBM laufen, die mit der Cloud-Infrastruktur IBM Power Virtual Server kompatibel ist. Dadurch konnte das Unternehmen schnell migrieren, ohne bestimmte Anwendungen umstellen zu müssen.
Phoenix OCP schloss sich mit IBM und TeamWork, einem IBM-Partner, zusammen, um eine umfassende Cloud-Lösung zu implementieren. Phoenix OCP ist seit 2022 Kunde von IBM Cloud und hat IBM Power Virtual Server auf IBM Cloud zusammen mit Bare Metal x86, IBM Storage Protect und IBM Cloud Object Storage eingeführt. Die Expertise von TeamWork zeigte sich in der Entwicklung der robusten Phoenix OCP-Landing-Zone-Lösung in der IBM Cloud, die eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum von Phoenix OCP bildet. Dank seiner fundierten Kenntnisse der IBM-Infrastruktur hat TeamWork den Migrationsprozess kompetent gemanagt und die Workloads von Phoenix OCP in die IBM Cloud Landing Zone übertragen. Darüber hinaus haben sie die effiziente Wartung aller IBM Cloud-Komponenten im Rechenzentrum fortgesetzt.
Durch diese Umstellung konnte Phoenix OCP seine Abläufe optimieren – von der Bestandsverwaltung über die Auftragsvorbereitung bis hin zur Lieferung. So wird sichergestellt, dass Apotheken ihre Lieferungen innerhalb von 24 Stunden unter optimalen Sicherheits- und Qualitätsbedingungen erhalten. Die Flexibilität des Power Virtual Server-Angebots mit Funktionen wie stündlicher Abrechnung, Speicheroptionen und Skalierbarkeit bot Phoenix OCP die erforderliche Agilität, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Mit den schnellen Bereitstellungsfunktionen von IBM Power Virtual Server konnte Phoenix OCP innerhalb weniger Minuten IBM AIX-Partitionen in den verschiedenen Zonen der IBM Cloud Data Center einrichten. All dies wird durch eine strenge Service-Level-Vereinbarung (SLA) mit einer Verfügbarkeit von 99,95 % in Konfigurationen mit einem Standort und optimalen 99,99 % in Konfigurationen mit zwei Standorten gewährleistet. Phoenix OCP konnte SD-WAN-Tests ohne Gefährdung der Produktionsumgebung durchführen, da die Testumgebung auf Basis einer Produktionskopie einfach eingerichtet werden konnte.
Mithilfe von TeamWork und dem Know-how von IBM in den Bereichen Infrastructure as a Service (IaaS) und Cloud-Einführungstechnologien konnte Phoenix OCP seine IT-Aktivitäten wieder auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, beispielsweise die Integration neuer Produkte in sein Rückverfolgbarkeitsprojekt. Diese Partnerschaft erfüllte nicht nur die unmittelbaren Anforderungen von Phoenix OCP, sondern ermöglichte es dem Unternehmen auch, zukünftige Cloud-Services wie Containerisierung und KI-Technologien zu erkunden.
Jean-Yves Dumas, Direktor für Produktions-IT und Infrastruktur, erklärte: „Die Migration zu IBM Cloud bot drei wesentliche Vorteile. Nach der Migration haben wir eine Systembetriebszeit von 99,99 % erreicht. Zweitens konnte die Einführung neuer Dienste von einigen Stunden auf wenige Minuten verkürzt werden. Schließlich war es nicht mehr erforderlich, physische Server anzuschaffen und die technischen Schulden für die Hardware mit einem komplexen und langwierigen Beschaffungsprozess zu verwalten.
Nach der Transformation konnte Phoenix OCP deutliche Verbesserungen in seiner operativen und finanziellen Performance erzielen. Die Implementierung von IBM Power Virtual Server auf IBM Cloud hat Phoenix OCP eine sichere und effiziente Power Architecture in der öffentlichen Cloud bereitgestellt und damit die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Dienste von Phoenix OCP verbessert. Die Möglichkeit, neue Anforderungen mithilfe der Skalierbarkeit der Cloud in Echtzeit zu erfüllen, hat Phoenix OCP einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Hauptkonkurrenten verschafft. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Synergie zwischen Phoenix OCP, IBM und TeamWork war für diesen Erfolg von entscheidender Bedeutung. Phoenix OCP profitiert nun von einem sich ständig weiterentwickelnden Dienstleistungskatalog im Rahmen des IaaS-Modells, das dazu beiträgt, die Qualität der Dienste langfristig sicherzustellen. Zu den quantifizierbaren Ergebnissen zählen schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen aus Apotheken und eine optimierte Kundenzufriedenheit. Phoenix OCP hat zusätzlich die klare Kostenübersicht und die gleichmäßige Verteilung der Kosten im Laufe der Zeit hervorgehoben. Sie können nun auch ihren Finanzbedarf jährlich entsprechend ihrer Strategie anpassen.
Als aktive Partner werden IBM und TeamWork Phoenix OCP weiterhin dabei unterstützen, die Vorteile der Cloud-Computing-Technologie zu nutzen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine führende Position in der pharmazeutischen Distributionsbranche behaupten kann. Schließlich ist Phoenix OCP aufgrund seines Engagements für Nachhaltigkeit bestrebt, Lösungen zur CO2-Transparenz zu implementieren, wobei das Unternehmen auf die Expertise von TeamWork und IBM in den Bereichen Umweltvorschriften und Berichterstattung zurückgreift. Diese Initiativen unterstreichen das Engagement von Phoenix OCP für kontinuierliche Innovation und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken.
Phoenix OCP mit Sitz in Frankreich ist ein führender Distributor von pharmazeutischen Produkten und Gesundheitsdienstleistungen. Phoenix OCP beliefert Apotheken und Gesundheitszentren und trägt so jeden Tag zu einer besseren Gesundheit bei. Mit einem riesigen Netzwerk von Apotheken und Krankenhauszentren bietet Phoenix OCP eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter digitale Lösungen, Finanzierungen und Schulungen. Das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Entwicklung spiegelt sich in seinen pharmazeutischen Vertriebslösungen, neuen Vertriebsmodellen und Dienstleistungen für Apotheken wider.
Verwalten und verschieben Sie Workloads nahtlos zwischen Cloud- und On-Premises-Umgebungen.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Cloud, AIX, Apptio, Power, Power9 und watsonx sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation, die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.