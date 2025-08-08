Das Angebot von IBM erfüllte die Anforderungen von Phoenix OCP: einfache Implementierung, nutzungsabhängige Abrechnung, modernste Server und die Möglichkeit, IBM Power-Server und eine x86-basierte Cloud-Infrastruktur am selben Standort in der Nähe ihres Hauptrechenzentrums in der Region Frankfurt zu betreiben. Zusätzlich verfügt Phoenix OCP über Anwendungen, die auf AIX 5.3 und der Workload-Partitionierungslösung (WPAR) von IBM laufen, die mit der Cloud-Infrastruktur IBM Power Virtual Server kompatibel ist. Dadurch konnte das Unternehmen schnell migrieren, ohne bestimmte Anwendungen umstellen zu müssen.

Phoenix OCP schloss sich mit IBM und TeamWork, einem IBM-Partner, zusammen, um eine umfassende Cloud-Lösung zu implementieren. Phoenix OCP ist seit 2022 Kunde von IBM Cloud und hat IBM Power Virtual Server auf IBM Cloud zusammen mit Bare Metal x86, IBM Storage Protect und IBM Cloud Object Storage eingeführt. Die Expertise von TeamWork zeigte sich in der Entwicklung der robusten Phoenix OCP-Landing-Zone-Lösung in der IBM Cloud, die eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum von Phoenix OCP bildet. Dank seiner fundierten Kenntnisse der IBM-Infrastruktur hat TeamWork den Migrationsprozess kompetent gemanagt und die Workloads von Phoenix OCP in die IBM Cloud Landing Zone übertragen. Darüber hinaus haben sie die effiziente Wartung aller IBM Cloud-Komponenten im Rechenzentrum fortgesetzt.

Durch diese Umstellung konnte Phoenix OCP seine Abläufe optimieren – von der Bestandsverwaltung über die Auftragsvorbereitung bis hin zur Lieferung. So wird sichergestellt, dass Apotheken ihre Lieferungen innerhalb von 24 Stunden unter optimalen Sicherheits- und Qualitätsbedingungen erhalten. Die Flexibilität des Power Virtual Server-Angebots mit Funktionen wie stündlicher Abrechnung, Speicheroptionen und Skalierbarkeit bot Phoenix OCP die erforderliche Agilität, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Mit den schnellen Bereitstellungsfunktionen von IBM Power Virtual Server konnte Phoenix OCP innerhalb weniger Minuten IBM AIX-Partitionen in den verschiedenen Zonen der IBM Cloud Data Center einrichten. All dies wird durch eine strenge Service-Level-Vereinbarung (SLA) mit einer Verfügbarkeit von 99,95 % in Konfigurationen mit einem Standort und optimalen 99,99 % in Konfigurationen mit zwei Standorten gewährleistet. Phoenix OCP konnte SD-WAN-Tests ohne Gefährdung der Produktionsumgebung durchführen, da die Testumgebung auf Basis einer Produktionskopie einfach eingerichtet werden konnte.

Mithilfe von TeamWork und dem Know-how von IBM in den Bereichen Infrastructure as a Service (IaaS) und Cloud-Einführungstechnologien konnte Phoenix OCP seine IT-Aktivitäten wieder auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, beispielsweise die Integration neuer Produkte in sein Rückverfolgbarkeitsprojekt. Diese Partnerschaft erfüllte nicht nur die unmittelbaren Anforderungen von Phoenix OCP, sondern ermöglichte es dem Unternehmen auch, zukünftige Cloud-Services wie Containerisierung und KI-Technologien zu erkunden.

Jean-Yves Dumas, Direktor für Produktions-IT und Infrastruktur, erklärte: „Die Migration zu IBM Cloud bot drei wesentliche Vorteile. Nach der Migration haben wir eine Systembetriebszeit von 99,99 % erreicht. Zweitens konnte die Einführung neuer Dienste von einigen Stunden auf wenige Minuten verkürzt werden. Schließlich war es nicht mehr erforderlich, physische Server anzuschaffen und die technischen Schulden für die Hardware mit einem komplexen und langwierigen Beschaffungsprozess zu verwalten.