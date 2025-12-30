Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit IBM integrierte nybl die KI-gestützte Inspektionsplattform n.vision mit dem IBM Maximo Visual Inspection-Tool und der IBM watsonx.governance-Lösung, um die Durchführung von Industrieinspektionen weiter zu verändern. Die beiden Unternehmen führten drei Pilotprojekte durch, um die Integration zu validieren und die Auswirkungen der Nutzung von Maximo Visual Inspection und watsonx.governance innerhalb der n.vision-Plattform von nybl zu demonstrieren.

Mit Maximo Visual Inspection führt n.vision assetbasierte Inspektionen durch, die den manuellen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen überflüssig machen und so Sicherheitsrisiken, Betriebskosten und die gesamte Inspektionszeit reduzieren. Die Lösung nutzt Computer Vision, um Fehler in Branchen wie Öl und Gas, Dienstprogramme, Fertigung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen präzise und schnell zu erkennen, zu klassifizieren und zu melden.

Mithilfe von watsonx.governance kann nybl vollständige Transparenz über den gesamten KI-Lebenszyklus gewährleisten, Verzerrungen und Abweichungen überwachen und die Einhaltung der sich entwickelnden Branchenvorschriften verwalten. Zusammen können diese operativen Upgrades seinen Kunden helfen, eine schnellere Markteinführung, höhere Genauigkeit und mehr Effizienz zu erzielen – und gleichzeitig den verantwortungsvollen Einsatz von KI in geschäftskritischen Vorgängen zu ermöglichen.