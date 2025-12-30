nybl stärkt die industrielle Zuverlässigkeit durch Einbetten von Maximo und watsonx.governance in n.vision
In Branchen, die für den gesellschaftlichen Fortschritt von entscheidender Bedeutung sind – wie Energie, Dienstprogramme und Fertigung – ringen Unternehmen nach wie vor mit ungeplanten Ausfallzeiten, alternder Infrastruktur und einem Mangel an qualifizierten Technikern zur Wartung entscheidender Systeme. nybl, ein KI-Technologieunternehmen, das Innovationen aus dem Golf-Kooperationsrat (GCC) und dem gesamten Nahen Osten weltweit exportiert, begegnet diesen Herausforderungen mit wissenschaftlich fundierter und physikbasierter KI.
Traditionell sind manuelle Inspektionen von wichtigen Assets langsam, teuer und anfällig für menschliches Versagen und werden oft in abgelegenen oder gefährlichen Umgebungen durchgeführt. nybl erkannte die Notwendigkeit eines effizienteren und zuverlässigeren Ansatzes und entwickelte eine KI-gestützte Lösung, die die Inspektion von Assets automatisieren, die Genauigkeit verbessern und transparente Ergebnisse liefern kann. Um diese Vision zu verwirklichen, suchte nybl nach einer Grundlage für vertrauenswürdige, regulierte KI-Technologie, die sicherstellen konnte, dass jedes bereitgestellte Modell die höchsten Standards an Zuverlässigkeit, Ethik, Compliance und Leistung erfüllte.
Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit IBM integrierte nybl die KI-gestützte Inspektionsplattform n.vision mit dem IBM Maximo Visual Inspection-Tool und der IBM watsonx.governance-Lösung, um die Durchführung von Industrieinspektionen weiter zu verändern. Die beiden Unternehmen führten drei Pilotprojekte durch, um die Integration zu validieren und die Auswirkungen der Nutzung von Maximo Visual Inspection und watsonx.governance innerhalb der n.vision-Plattform von nybl zu demonstrieren.
Mit Maximo Visual Inspection führt n.vision assetbasierte Inspektionen durch, die den manuellen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen überflüssig machen und so Sicherheitsrisiken, Betriebskosten und die gesamte Inspektionszeit reduzieren. Die Lösung nutzt Computer Vision, um Fehler in Branchen wie Öl und Gas, Dienstprogramme, Fertigung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen präzise und schnell zu erkennen, zu klassifizieren und zu melden.
Mithilfe von watsonx.governance kann nybl vollständige Transparenz über den gesamten KI-Lebenszyklus gewährleisten, Verzerrungen und Abweichungen überwachen und die Einhaltung der sich entwickelnden Branchenvorschriften verwalten. Zusammen können diese operativen Upgrades seinen Kunden helfen, eine schnellere Markteinführung, höhere Genauigkeit und mehr Effizienz zu erzielen – und gleichzeitig den verantwortungsvollen Einsatz von KI in geschäftskritischen Vorgängen zu ermöglichen.
Durch die Integration von IBM-Technologie in ihre n.vision-Plattform hat nybl die Standards für Sicherheit und Effizienz bei Asset-Inspektionen branchenübergreifend angehoben. Ein nationaler Netzbetreiber in den GCC-Staaten hat beispielsweise ein erstes Pilotprojekt über 1.000 Kilometer gestartet, bei dem n.vision zur Inspektion von Hoch- und Mittelspannungsleitungen eingesetzt wird. Nach diesem Erfolg beauftragte der Betreiber nybl mit der Durchführung von Inspektionen auf 400.000 Kilometern Strominfrastruktur im ganzen Land.
Durch die Automatisierung von asset-basierten Inspektionen konnte nybl sowohl die Inspektionskosten als auch die Sicherheitsvorfälle um 50 % reduzieren. Weitere transformative Ergebnisse sind eine Verkürzung der Inspektionszeit um 30 %, eine Reduzierung der Kosten für Ausfälle und Notfallreparaturen um 20 % sowie eine Erhöhung der Netzbetriebszeit um 20 %. Automatisierte Fehlererkennung und Meldung, unterstützt durch Computer Vision, bietet ein Höchstmaß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit und hilft den Kunden von nybl, schneller und intelligenter zu handeln.
Durch die Zusammenarbeit mit IBM, die fortschrittliche Computer Vision und KI-Governance kombiniert, hat nybl eine transparente, zuverlässige und skalierbare Lösung zur Verbesserung der Asset-Leistung geschaffen. Das Unternehmen plant, die Zusammenarbeit mit IBM fortzuführen, um operative Exzellenz in kritischen Branchen voranzutreiben.
nybl wurde 2018 gegründet und ist ein wissenschaftlich orientiertes, physikbasiertes KI-Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Niederlassungen im Königreich Saudi-Arabien und Katar. Ihre speziell entwickelten KI-Plattformen und -Lösungen – darunter n.vision, n.rotating, n.lift und n.shield – helfen entscheidenden Branchen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung durch Automatisierung und intelligente Entscheidungsfindung zu verbessern.
IBM Maximo Visual Inspection verwendet Deep Learning, um Bilder und Videos zur Klassifizierung und Fehlererkennung zu analysieren. Es hilft Benutzern, KI-Modelle zu trainieren, zu validieren und bereitzustellen – keine Data-Science-Fachkenntnisse erforderlich. Die Lösung lässt sich nahtlos in Workflows integrieren und hilft Unternehmen, Probleme frühzeitig zu erkennen, die Qualität zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM-Logo, Maximo und watsonx.governance sind Marken der IBM Corp., die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.