NuoData (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein Produkt von NucleusTeq Inc. NuoData ist eine einheitliche Plattform, die die Modernisierung von Unternehmensdaten aus JEDER Quelle auf JEDER Cloud-Plattform ermöglicht und 100 % genaue Transformationen bietet, die mindestens 6 bis 10 Mal schneller sind. Die Datenverwaltungssuite von NuoData bietet eine SAAS-Plattform in Unternehmensqualität für alle Anforderungen in den Bereichen Data Engineering, Analyse und Betrieb.