Aufgrund der strengen technischen, leistungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen enthielt die Ausschreibung für das neue Speichersystem von NHN über 100 Anforderungen, darunter:

All Flash und basierend auf End-to-End NVMe

Hohe Verfügbarkeit (über 99,9999 %)

Aktiv-aktive Hochverfügbarkeits-Metro-Cluster-Funktionalität

Datenreduzierung ohne Leistungseinbußen

Datenverschlüsselung

Geringe Latenz

Migration von der HPE 3PAR Lösung

Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat NHN ein IBM FlashSystem® 9500 in vier verschiedenen Rechenzentren installiert: zwei in Oslo und zwei in Trondheim.

Ein wichtiger Grund, warum NHN sich für IBM entschieden hat, ist die lokale Kompetenz. Lokale Support-Ingenieure und -Architekten in Kombination mit dem besten Support brachten IBM an die Spitze der Liste und verbesserten den Migrationsprozess. IBM® Expert Labs stellte zum Beispiel ein schriftliches Verfahren für die Migration von Daten auf den neuen Speicher zur Verfügung und unterstützte die frühen Phasen der Anwendungs- und Datenmigration. Im Allgemeinen sagte NHN jedoch, dass der Prozess einfach war und aufgrund der Geschwindigkeit des neuen Speichers schneller als erwartet verlief.

Mit der neuen Lösung kann NHN nun die einzigartigen Funktionen nutzen, die das IBM FlashCore Module (FCM) bietet, wie z. B. die permanente Verschlüsselung zum Schutz der Daten und die Komprimierung, um mehr Daten auf demselben Gerät speichern zu können. Darüber hinaus sorgt die Funktion IBM Safeguarded Copy dafür, dass die Daten nach der Erstellung einer Kopie unantastbar sind.

Mit einer robusten und reaktionsschnellen Speicherlösung ist NHN gut aufgestellt, um sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen IKT-Bedarf im Gesundheitswesen zu decken. Zusätzliche Kapazitäten können bei Bedarf leicht hinzugefügt werden, und da alle Lizenzen von Anfang an enthalten sind, ist die Lösung sehr ausbaufähig.