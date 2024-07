NexJ Health Inc.

NextJ Health entschied, dass die Plattform IBM Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) die ersten Call&Check-Services unterstützen sollte. Diese wurden auf der Insel Jersey und in New Malden, Whitby und Liverpool im Rahmen des Projekts Safe&Connected eingeführt, das vom britischen Innenministerium finanziert wurde. Das Unternehmen stellte einen lokalen Stack in der IBM Cloud in London bereit, um den lokalen Datenspeicherort im Einklang mit den Anforderungen des Postwesens und des Gesundheitswesens zu gewährleisten. Da der Großteil der Geschäftsabläufe von NexJ Health auf der IBM Cloud ausgeführt werden, war die Bereitstellung der Lösung unkompliziert. Tatham berichtet: „Wir waren in der Lage, unsere IBM Cloud-Lösung sehr schnell zu erweitern und unser Runbook so zu konfigurieren, dass es mit unseren Deployments in Kanada identisch ist und parallel läuft. Alle Aufgaben konnten wir konfigurieren, ohne unseren Technologiestack zu ändern.“

Die einzige Schwierigkeit, sagt er, bestand darin, sicherzustellen, dass alle verschiedenen Vorschriften eingehalten wurden. Dazu gehörten die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der EU sowie Datenschutz-, Sicherheits- und Managementkontrollen, die den Anforderungen der ISO 27001 entsprechen. Die IBM-Infrastruktur der Stufe IV ermöglichte außerdem Absicherungen wie mehrere Firewalls, sichere Passwörter und Verschlüsselung ruhender Daten und bei der Übertragung.



Zusätzlich zur IaaS-Basis beinhaltet die Lösung auch IBM Cloud Block Storage. Das bietet NexJ Health Flash-gestützte Internet Small Computer System Interface (iSCSI), transparente Verschlüsselung und automatisierte Momentaufnahmen. IBM Cloud Block Storage spielt auch eine wichtige Rolle bei der Speicherung von verschlüsselten Backups.



Sobald alle Maßnahmen zum Datenschutz und zur Ausfallsicherheit installiert waren, wurde die Lösung erfolgreich eingeführt. In New Malden, Whitby und Liverpool, wo NexJ Health Testversuche durchführte, stimmten 93 Prozent der Teilnehmenden teilweise oder voll und ganz zu, dass sie die Besuche von Postangestellten wertschätzten und mit dem Programm zufrieden waren. Die Postangestellten freuten sich, dass sie ihren Mitbürgern helfen konnten, und die Besuche wurden für die älteren Teilnehmenden zu einem Höhepunkt der Woche. Eine teilnehmende Person sagte: „Es freute mich, dass jemand nachsah, wie es mir ging. Ich war glücklicher, weil ich wusste, dass jemand da war, falls etwas passierte.“