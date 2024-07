Newlight Technologies, Inc.

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute steht. Wissenschaftler sagen schlimme Folgen als direkte Folge der globalen Erwärmung voraus: Dürren, Überschwemmungen, schwere Stürme und Störungen der Lebensmittel- und Wasserversorgung. Aber was können wir tun, um dem Problem zu begegnen? Newlight Technologies hat einen Weg entwickelt, der seiner Meinung nach Teil der Lösung sein kann.

Mark Herrema, CEO und Mitbegründer von Newlight Technologies, erklärt: „Im Jahr 2003 las ich einen Artikel in der Los Angeles Times über das Methan von Kühen und das schiere Gewicht des Kohlenstoffs, der in die Luft gelangt. Damals wurde über die Besteuerung von Kohlenstoff oder dessen unterirdische Verbringung gesprochen.

„Aber wenn Sie sich die Natur ansehen, ist Treibhausgas – Kohlenstoff in der Luft und im Wasser – das Rückgrat des Lebens: das, was Bäume und Korallen zum Wachsen brauchen. Also habe ich mich mit einem alten Schulfreund zusammengetan, wobei uns folgender Gedanke kam: Wenn die Natur Treibhausgase so nutzen kann, dass der Kohlenstofffluss aus der Umwelt umgekehrt wird, warum können wir nicht etwas Ähnliches tun? Wie wäre es, wenn wir das Treibhausgas in wertvolle Produkte umwandeln könnten, anstatt es zu verteufeln? Im Jahr 2003 begannen wir mit Teilen aus dem Baumarkt, Internetrecherchen und viel Lernbedarf, um zu sehen, ob wir unsere Vision in die Realität umsetzen können.“

In den folgenden zehn Jahren hat Newlight eine Technologie entwickelt, die Treibhausgase direkt in ein hochwertiges, natürlich vorkommendes Energiemolekül umwandelt, das als Ersatz für Kunststoffe, Fasern und andere Materialien verwendet werden kann. Das Biokonversionsverfahren des Unternehmens nutzt erneuerbare Energie und Treibhausgase wie Methan aus Mülldeponien, stillgelegten Kohleminen und landwirtschaftlichen Betrieben und wandelt sie mit Hilfe von im Meer vorkommenden Mikroorganismen in ein hochleistungsfähiges, biologisch abbaubares, schmelzbares Energiemolekül namens AirCarbon um – und zwar mit einer Ergiebigkeit, die eine Produktion in großem Maßstab ermöglicht.

Mark Herrema fährt fort: „Im Moment ist unser Effekt im Verhältnis zum Problem noch gering, aber unser Ziel ist es, so schnell wie möglich zu expandieren – sowohl durch die eigene Produktion als auch Lizenzproduktion. Eine unserer größten Herausforderungen war die Zeit, die wir für die Entwicklung und den Bau neuer AirCarbon-Produktionsanlagen benötigen. Wir haben jedoch eine modulare Lösung entwickelt, die diesen Prozess unserer Meinung nach erheblich beschleunigen wird.“

„Die andere Herausforderung, mit der wir konfrontiert waren, war die Verifizierung unserer Lieferkette. Wir erkannten, dass wir einen Ansatz brauchten, um den Käufern von AirCarbon-Produkten zu zeigen, dass ihre Produkte ursprünglich Treibhausgase waren, dass wir sie mit erneuerbaren Energien hergestellt haben und dass sie eine Reduzierung des ansonsten in die Luft abgegebenen Kohlenstoffs bewirkt haben. Um dies zu erreichen, haben wir uns auf die Suche nach einem Technologiepartner gemacht, der uns dabei helfen sollte, dieses entscheidende Element der Verifizierbarkeit hinzuzufügen und dies in großem Maßstab zu tun.“