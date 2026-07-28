Automatisierte Identitätsverwaltung fördert die Agilität der Belegschaft

Eine führende Bank des öffentlichen Sektors verließ sich auf manuelle, dateibasierte Prozesse, um Mitarbeiter- und Lieferantenidentitäten zu verwalten, was zu Verzögerungen, Inkonsistenzen und erhöhtem Betriebsrisiko führte. Die Aktualisierung von HRMS und Active Directory hing davon ab, dass einzelne Mitarbeiter Konten manuell erstellten, änderten und deaktivierten – ein Vorgehen, das zeitaufwändig und fehleranfällig war.

Das Onboarding neuer Mitarbeiter dauerte oft bis zu zwei Wochen, in denen die Mitarbeiter keinen rechtzeitigen Zugang zu wichtigen Anwendungen hatten. Die Identitäten der Anbieter wurden über einfache Dateien verwaltet, was zu Lücken in der Governance und zu eingeschränkter Transparenz darüber führte, wer worauf zugriff. Die fragmentierte Struktur erschwerte zudem die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die Erfüllung von Compliance-Anforderungen und die Erstellung von revisionssicheren Berichten.

Die Anwendungsteams waren mit der Verwaltung verteilter Authentifizierungsmethoden belastet, und die Mitarbeiter hatten mit mehreren Anmeldungen und inkonsistenten Zugriffserlebnissen zu kämpfen. Als die Bank digitale Initiativen beschleunigte, benötigte sie eine moderne Identity und Access Management (IAM)-Lösung, die Automatisierung, einheitliche Authentifizierung, robuste Governance und stärkere Sicherheit bieten kann, ohne zusätzliche Komplexität zu verursachen.