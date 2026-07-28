Automatisierte Identitätsverwaltung fördert die Agilität der Belegschaft

Mit IBM Verify bietet Neurealm automatisierte Identitätsverwaltung, die den Zugang vereinfacht und die Agilität der Belegschaft steigert
Eine führende Bank des öffentlichen Sektors verließ sich auf manuelle, dateibasierte Prozesse, um Mitarbeiter- und Lieferantenidentitäten zu verwalten, was zu Verzögerungen, Inkonsistenzen und erhöhtem Betriebsrisiko führte. Die Aktualisierung von HRMS und Active Directory hing davon ab, dass einzelne Mitarbeiter Konten manuell erstellten, änderten und deaktivierten – ein Vorgehen, das zeitaufwändig und fehleranfällig war.
Das Onboarding neuer Mitarbeiter dauerte oft bis zu zwei Wochen, in denen die Mitarbeiter keinen rechtzeitigen Zugang zu wichtigen Anwendungen hatten. Die Identitäten der Anbieter wurden über einfache Dateien verwaltet, was zu Lücken in der Governance und zu eingeschränkter Transparenz darüber führte, wer worauf zugriff. Die fragmentierte Struktur erschwerte zudem die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die Erfüllung von Compliance-Anforderungen und die Erstellung von revisionssicheren Berichten.
Die Anwendungsteams waren mit der Verwaltung verteilter Authentifizierungsmethoden belastet, und die Mitarbeiter hatten mit mehreren Anmeldungen und inkonsistenten Zugriffserlebnissen zu kämpfen. Als die Bank digitale Initiativen beschleunigte, benötigte sie eine moderne Identity und Access Management (IAM)-Lösung, die Automatisierung, einheitliche Authentifizierung, robuste Governance und stärkere Sicherheit bieten kann, ohne zusätzliche Komplexität zu verursachen.
Neurealm stellte mit IBM Security Verify und unterstützenden Produkten eine moderne Identity und Access Management (IAM)-Lösung bereit, um die Authentifizierung zu optimieren und das Identitätslebenszyklusmanagement zu automatisieren. Ein zentrales Identity and Access Management (IAM)-Portal wurde als zentraler Einstiegspunkt für Anwendungen geschaffen und ermöglicht nahtloses Single Sign-on über SAML, headerbasierte Authentifizierung und OpenID Connect. Zur Erhöhung der Sicherheit führte die Lösung mehrere MFA-Optionen ein, darunter SMS- und E-Mail-Einmalpasswörter (OTP), Fast Identity Online (FIDO), Benutzeranwesenheitserkennung und IBM Verify Touch Approval.
Die Plattform wurde über APIs in das Personalmanagementsystem (HRMS) der Bank integriert, was automatisierte Bereitstellung und Deprovisionierung mit täglichen Datenupdates und sofortigen Zugriffsänderungen für ausscheidende Mitarbeiter ermöglichte. Die Erstellung von Benutzerkonten für Lieferanten wurde ebenfalls automatisiert, wobei der Zugriff von Geburt an zugewiesen und zusätzliche Zugriffsrechte über ein Self-Service-Portal verwaltet wurden. Mit dem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) und Guardium-Umgebungen, die über UAT, Notfallwiederherstellung und Produktion konfiguriert sind, verfügt die Bank nun über ein skalierbares, sicheres und vollständig integriertes Identitätsökosystem.
Die Implementierung brachte messbare Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Nutzererfahrung. Die Multi-Faktor-Authentifizierung stärkte den Schutz vor unbefugtem Zugriff und verringerte das Betrugsrisiko, während einheitliche Zugriffskontrollen und regelmäßige Compliance-Praktiken die Auditbereitschaft und das Vertrauen der Kunden verbesserten. Die Automatisierung der Bereitstellung und Deaktivierung optimierte die Abläufe, verkürzte die Onboarding-Zeit für Mitarbeitern von ein bis zwei Wochen auf nur zwei Tage und trug zu einer Steigerung der Gesamteffizienz um 90 % bei. Durch den geringeren manuellen Aufwand wurden die Betriebskosten gesenkt und die Teams konnten sich auf wertschöpfendere Aufgaben und den Kundenservice konzentrieren. Mit SSO können Mitarbeiter jetzt nahtlos auf Anwendungen zugreifen, was die Produktivität steigert, die Arbeitsmoral verbessert und die tägliche Arbeit beschleunigt. Durch die Modernisierung der Identitätsverwaltung hat die Bank ihren Sicherheitsstatus gestärkt, die Einhaltung von Vorschriften verbessert und eine skalierbare Grundlage für zukünftiges digitales Wachstum geschaffen.
Neurealm ist ein KI-orientiertes Technologiedienstleistungsunternehmen, das Unternehmen beim Aufbau intelligenter Systeme unterstützt, die die Zukunft vorantreiben. Wir decken das gesamte Spektrum von physikalischer KI bis hin zu agentischerr KI ab, von Edge-Geräten bis hin zu autonomen Agenten, und unterstützen Unternehmen beim Übergang von KI-Experimenten zur produktionsreifen Bereitstellung, unterstützt durch NeuGAIN, unsere einheitliche KI-Plattform. Unser ergebnisorientierter, ingenieurtechnisch geprägter Ansatz umfasst KI, Engineering, Daten, RunOps und mehr, sodass wir über 250 Unternehmen weltweit betreuen können.
IBM Verify bietet Single Sign-on, MFA und Identitätsverwaltung für sicheren Zugriff in hybriden Umgebungen. Mit adaptiver Authentifizierung und automatisierten Workflows vereinfacht Verify das Identitätsmanagement, verbessert die Benutzererfahrung und unterstützt Zero-Trust-Sicherheit in großem Maßstab.
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IBM, das IBM-Logo, sowie IBM Security Verify und IBM Security Guardium sind Marken der IBM Corp., die in vielen Rechtsordnungen weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.