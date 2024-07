Comas und NBCUniversal Senior Director of Service Strategy and Collaboration, Charles Williams, positionierten DevOps intern als gemeinsame Plattform/Framework, um Innovationen schneller zu liefern. Die IBM UrbanCode-Plattform – UrbanCode Build (Automatisierungssoftware für die Anwendungserstellung) und UrbanCode Deploy (Automatisierungssoftware für die Anwendungsfreigabe) – fungiert als DevOps-Motor und ermöglicht es NBCUniversal, kontinuierliche Integration, kontinuierliche Bereitstellung, kontinuierliches Testen, kontinuierliches Feedback und kontinuierliche Überwachung in einem automatisierten Workflow zu kombinieren und Prozesse, Kultur und Technologie im gesamten Unternehmen zu verbinden.



Die UrbanCode-Plattform unterstützt eine Vielzahl von IT-Umgebungen und bietet umfassende Audit-Funktionen, die für ein komplexes Unternehmen wie NBCUniversal von entscheidender Bedeutung sind. „Mit den UrbanCode-Produkten können wir Build-as-a-Service für das Unternehmen bereitstellen. Ich kann jeden Build, der in UrbanCode eingeht, mit einem Klick reproduzieren“, sagt Comas. „Wir haben ein einziges, einheitliches Dashboard, in dem ich alle Aktivitäten sehen kann. Und wir haben klare Aufzeichnungen darüber, was erstellt wurde, die Binärdateien, die sich auf diesen Build beziehen, was damit gemacht wurde, wie es getestet wurde, in welcher Umgebung es bereitgestellt wurde – all das. Geben Sie mir ein Datum, und wenn Sie wissen möchten, was an diesem Datum in der Produktion bereitgestellt wurde, kann ich Ihnen alles erzählen.“



NBCUniversal nutzt die vom IBM Business Partner Skytap entwickelte IBM Cloud for Skytap Solutions (ICSS) in Verbindung mit der IBM UrbanCode Deploy Software, um die Konfiguration und Verwaltung von Testumgebungen während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu automatisieren und Regressionstests als Teil der QA-Automatisierung zu parallelisieren.



In einem Fall hat die Fernsehgruppe von NBCUniversal ICSS eingesetzt, um die Regressionstests für Compass, eine große Anwendung für die Planung von Fernsehprogrammen, von 6–8 Wochen auf nur 3 Stunden zu reduzieren. Mit Compass ist eine riesige Regressionstestsuite mit 1.000 Testfällen verbunden. Vor der Nutzung von ICSS führte das QA-Team des Unternehmens diese Tests lokal durch – und zwar jeweils nacheinander. Jetzt haben sie eine Umgebung mit 50 Testmaschinen eingerichtet, die alle auf die Compass QS-Umgebung vor Ort verweisen, wobei 20 Tests pro Maschine parallel ausgeführt werden.



Durch DevOps hat NBCUniversal einen zuvor monolithischen Prozess in Bestandteile zerlegt, wobei das DevOps-Team von Comas die Führung übernimmt, indem es die Infrastruktur bereitstellt, die DevOps-Tools unterstützt, die Tools selbst verwaltet und die Best Practices bei der Nutzung dieser Tools verwaltet. Das Team erstellt außerdem die Automatisierungen für die Entwicklungsteams.



Es war zunächst nicht einfach, sich für DevOps einzusetzen; nicht jeder war dafür empfänglich, daher mussten Comas und Williams einige kulturelle Hürden überwinden. „John und ich haben schon eine Weile über DevOps gesprochen, aber wir stießen auf taube Ohren. Als wir anfingen, über Funktionen zu sprechen und sie dann den App-Eigentümern und dann in der QA-Umgebung zu zeigen, konnten wir erste Erfolge feststellen“, sagt Williams. „Irgendwann, glaube ich, haben John und ich sogar beschlossen, das Wort ‚DevOps‘ nicht mehr zu verwenden, weil es für die meisten Menschen nichts bedeutete. Verbesserte Bereitstellungsgeschwindigkeit bei der Anwendungsentwicklung; in der Lage zu sein, Tests wiederholt und konsistent durchzuführen und schnell Ergebnisse zu erhalten – das ist wichtig. Als wir in diesen Begriffen sprachen, begannen wir, die Kultur zu verändern. Und als wir ein paar Mal die Gelegenheit hatten, unsere agilen Entwicklungsfähigkeiten zu demonstrieren, hörten wir: „Das ist also DevOps. Das ist das, was ich wollte."



" In diesem Sinne haben Tools und Technologien wie die UrbanCode-Software den Kultur- und Prozesswandel vorangetrieben. „Ich denke, die Tools haben dazu beigetragen, das zu stärken, was die Kultur verändert hat; agilere Entwicklung, mehr Shift-Left-Tests“, sagt Williams. „Die Tools untermauerten den DevOps-Prozess, den wir uns vorgestellt hatten, der ein End-to-End-Workflow ist.“