Detaillierte Analysen positionierten IBM® Power® als optimale Wahl für die SAP-Transformation von Naviair, mit seinem Potenzial für überlegene Leistung dank geringerer Latenz und robuster Zuverlässigkeit. Durch die Durchführung gründlicher Business Cases auf verschiedenen lokalen und Cloud-Plattformen entdeckte Naviair auch das Potenzial für erhebliche Kostensenkungen und eine verbesserte Gesamtbetriebskostenrechnung (TCO).

„Auf der Grundlage eines 5-Jahres-Vertrags war IBM Power mehr als dreimal so kostengünstig wie eine Cloud-Lösung, und Vor-Ort-Lösungen mit x86 waren 50 % teurer als IBM“, kommentiert Malvander.

Ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung war eine von IBM durchgeführte 5-Jahres-Kapazitätsplanung, die Naviair dabei helfen sollte, zu bestätigen, dass das Unternehmen über ausreichende Speicher- und Verarbeitungskapazitäten verfügen würde. Dies ermöglichte es Naviair, auf die Langlebigkeit der gewählten Lösung zu vertrauen.

Angesichts der Dringlichkeit, sein IT-Ökosystem zu modernisieren, startete Naviair zusammen mit IBM Expert Labs eine Transformationsinitiative, die sich auf die Implementierung von IBM Power10 S1022 für seine SAP HANA®-Umgebung konzentrierte.

Mit einem agilen Ansatz hat Naviair fünf Großprojekte gleichzeitig in Angriff genommen:

Migration von SAP HANA-Datenbanken

Durchführung einer umfassenden Sicherheits- und Compliance-Bewertung

Aktualisierung der gesamten Hardware (Server, Speicher, Netzwerk, Sicherung und Überwachung)

Neudefinition des Netzwerks

Verbesserung der gesamten SAP-Geschäftswelt

„Es war eine echte Zusammenarbeit während des gesamten Projekts“, bemerkt Malvander. „Wir haben die Red Hat Enterprise Linux- und AIX-Plattform, die Infrastruktur, das Patching, die Compliance, die Umgebung, alles von Grund auf innerhalb von sechs Monaten aufgebaut. Wir haben eine Sicherheitsbewertung der Infrastruktur und von SAP durchgeführt. Wir haben eine Landschaftsaktualisierung der SAP-Umgebung abgeschlossen, die normalerweise allein sechs Monate dauern würde. Und schließlich haben wir die Datenbank von Microsoft SQL auf SAP HANA umgestellt – das ist normalerweise ein Projekt für sich. Das ist es, was die IBM Expert Labs wirklich auszeichnet.“

Die Zusammenarbeit mit IBM Expert Labs ermöglichte reibungslose Übergänge von x86 zu Power, von Microsoft SQL zu SAP HANA, von Windows zu Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) und eine neue IBM FlashSystem®-Speicherbereitstellung, wodurch während des gesamten Prozesses gegenseitige Lernmöglichkeiten gefördert wurden.

„IBM gab mir das Vertrauen, dass das machbar ist. Wenn wir ein Problem hatten, hatte das Expert Labs-Team innerhalb von zwei Stunden einen Experten am Telefon, sodass wir das Problem lösen und in Zusammenarbeit mit unseren Subunternehmern und Lieferanten fortfahren konnten. Das war ein echter Wendepunkt und etwas, das ich wirklich zu schätzen wusste“, bemerkt Malvander, der eine aktive, praktische Rolle in dem Projekt übernahm.

„Und mit IBM fand immer ein ehrlicher Dialog statt“, fügte Jannie Lynghøj, IT-Projektmanagerin bei Naviair, hinzu. „Ihr Ansatz bestand darin, die Herausforderungen mit uns zu besprechen und sie gemeinsam zu lösen.“

Um Naviair bei der Verwaltung der Sicherheitsanforderungen von RHEL zu unterstützen und die Dokumentationsprozesse für das Compliance-Management zu unterstützen, wurde IBM PowerSC in das Design der Infrastrukturlösung einbezogen.

IBM PowerVC brachte seinerseits fortschrittliche Virtualisierungs- und Cloud-Management-Funktionen mit, die es Naviair ermöglichten, neue virtuelle Maschinen in nur wenigen Minuten zu erstellen, wobei jedes Mal dieselbe RHEL-Installation verwendet wurde. Darüber hinaus konnte Naviair mithilfe der zentralisierten Verwaltungskonsole mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche Verwaltungsaufgaben effizient und ohne spezielle Fachkenntnisse erledigen.

„Und schließlich“, sagt Malvander, „ist die Infrastruktur KI-fähig. Wir befinden uns zwar noch in der Sondierungsphase, was die umfassende Nutzung von KI betrifft, aber die Integration dieser Fähigkeit in unsere Umgebung eröffnet spannende Möglichkeiten. Da wir wissen, dass wir große Sprachmodelle direkt vor Ort ausführen können, können wir eine außergewöhnliche Leistung für fortgeschrittene Analysen und KI-gesteuerte Workloads erzielen. Diese Bereitschaft versetzt uns in die Lage, Innovationen nahtlos zu integrieren und neues Potenzial zu erschließen, während wir uns weiterentwickeln.“