Im November 2024 führten Nationwide und IBM den „Digital Vault“ auf den Plattformen „Internet Bank“ und „SAMM“ ein – damit schufen sie ein sicheres, skalierbares System, das mehr als 137 Dokumenttypen unterstützt und ein einheitliches, hochwertiges Nutzererlebnis im Web, auf Mobilgeräten und auf dem Desktop bietet. Mithilfe von IBM CMOD bietet Nationwide nun einen umfassenden Überblick über die Unterlagen jedes einzelnen Mitglieds, auf den sowohl Mitglieder als auch Kollegen in Echtzeit zugreifen können. Die Lösung steigert die Kundenzufriedenheit, verbessert die Effizienz der Dienstleistungen und beschleunigt den Weg von Nationwide in eine papierlose Zukunft.

Wichtigste Ergebnisse: erhebliche jährliche Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von Papier- und Portokosten; 14 Millionen weniger gedruckte und versandte Schreiben pro Jahr; 116.000 Downloads täglich; bisher 34 Millionen aufgerufene Dokumente; 3 Milliarden gespeicherte Dokumente in 280 verschiedenen Dokumenttypen; sowie eine 100-prozentige Akzeptanz bei den Nutzern des Internet- und Business-Bankings. Die Mitglieder haben positiv reagiert und die einfache und schnelle Abfrage von Kontoauszügen und Mitteilungen gelobt.