Dank IBM Content Manager OnDemand können Mitglieder ihre Abrechnungen und Schreiben digital abrufen
Die Nationwide Building Society (NBS) gab jährlich 23 Millionen Pfund für gedruckte Kommunikationsmittel aus. Steigende Portokosten und sich wandelnde Erwartungen der Mitglieder machten deutlich, dass die Art und Weise, wie Mitteilungen erstellt, versendet und abgerufen werden, neu gestaltet werden muss. Die Wettbewerber hatten ihre digitalen Angebote bereits weiterentwickelt, und NBS erkannte die dringende Notwendigkeit einer Modernisierung – um die Abhängigkeit von Papier zu verringern und gleichzeitig sichere, nahtlose und personalisierte digitale Interaktionen zu ermöglichen.
Nach einer zwölfwöchigen Sondierungsphase schloss sich Nationwide mit IBM Consulting und IBM Technology zusammen, um einen „Digital Vault“ zu entwickeln und bereitzustellen – eine sichere, cloudbasierte Plattform zur Speicherung und Verteilung von Millionen von Dokumenten. Um den Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Sicherheit gerecht zu werden, entschied sich das gemeinsame Team von IBM und Nationwide für IBM Content Manager OnDemand (CMOD) als Grundlage. CMOD ermöglicht die automatisierte Erfassung verschiedener Dokumenttypen, eine leistungsstarke Suche und Abfrage sowie die sichere digitale Bereitstellung über alle Kanäle und Geräte hinweg und bietet gleichzeitig ein skalierbares SaaS-Nutzungsmodell, das sich an das Volumenwachstum anpasst.
Nationwide und IBM Consulting arbeiteten als ein integriertes Projektteam zusammen, um den „Digital Vault“ in der Internetbank, der Mobile-Banking-App und dem „Serve and Manage Members“ (SAMM)-Portal zu implementieren. Gemeinsam schufen sie ein sicheres, skalierbares und nahtloses Erlebnis sowohl für Mitglieder als auch für Mitarbeiter. Das gemeinsame Team koordinierte die Frontend- und Backend-Entwicklung, die Dokumentenerfassung, die Migration und die Service-Integration und führte Technologien wie .NET, Swift, Kotlin und IBM Content Manager OnDemand zu einer einheitlichen Plattform zusammen. Dank dieses einheitlichen, kollaborativen Ansatzes konnte das Programm ein ganzes Quartal früher als geplant gestartet werden.
Im November 2024 führten Nationwide und IBM den „Digital Vault“ auf den Plattformen „Internet Bank“ und „SAMM“ ein – damit schufen sie ein sicheres, skalierbares System, das mehr als 137 Dokumenttypen unterstützt und ein einheitliches, hochwertiges Nutzererlebnis im Web, auf Mobilgeräten und auf dem Desktop bietet. Mithilfe von IBM CMOD bietet Nationwide nun einen umfassenden Überblick über die Unterlagen jedes einzelnen Mitglieds, auf den sowohl Mitglieder als auch Kollegen in Echtzeit zugreifen können. Die Lösung steigert die Kundenzufriedenheit, verbessert die Effizienz der Dienstleistungen und beschleunigt den Weg von Nationwide in eine papierlose Zukunft.
Wichtigste Ergebnisse: erhebliche jährliche Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von Papier- und Portokosten; 14 Millionen weniger gedruckte und versandte Schreiben pro Jahr; 116.000 Downloads täglich; bisher 34 Millionen aufgerufene Dokumente; 3 Milliarden gespeicherte Dokumente in 280 verschiedenen Dokumenttypen; sowie eine 100-prozentige Akzeptanz bei den Nutzern des Internet- und Business-Bankings. Die Mitglieder haben positiv reagiert und die einfache und schnelle Abfrage von Kontoauszügen und Mitteilungen gelobt.
Nationwide ist mit über 16 Millionen Mitgliedern die weltweit größte Bausparkasse. Nach der Übernahme von Virgin Money UK PLC steht Nationwide mit jedem dritten Einwohner Großbritanniens in Verbindung und ist der zweitgrößte Anbieter von Hypotheken und Privatkundeneinlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein bedeutender Anbieter von Girokonten, Kreditkarten, Privatkrediten und Firmenkundengeschäften. Kunden können ihre Finanzen wahlweise in einer Filiale, über die mobile App, im Internet, per Telefon oder auf dem Postweg verwalten. Nationwide beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Swindon, Vereinigtes Königreich.
Als Finanzdienstleister, der sich im Besitz seiner Mitglieder und nicht von Aktionären befindet, verfolgt Nationwide folgendes Ziel: Bankgeschäfte – aber fairer, lohnender und zum Wohle der Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter Über uns | Nationwide.
© Copyright IBM Corporation. Mai 2026.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.