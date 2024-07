National Instruments

Mithilfe der patentierten Hochgeschwindigkeitsübertragungstechnologie von IBM Aspera® synchronisiert NI große Software-Builds zwischen Teams auf der ganzen Welt von seinem zentralen Rechenzentrum in Austin, Texas aus, um die Follow-the-Sun-Entwicklung erheblich zu beschleunigen. Durch die Bereitstellung sind Entwicklungszeitpläne und -kosten besser vorhersehbar und gleichzeitig das Risiko der Bereitstellung verringert worden. Jetzt kann NI besser auf Kunden reagieren und innovative Produkte und Funktionen letztendlich schneller entwickeln.

Aufgabenstellung Um einen effizienten und kontinuierlichen Entwicklungszyklus aufrechtzuerhalten, müssen alle Aktualisierungen der Codebasis von den Remote-Standorten von NI mit dem zentralen Rechenzentrum synchronisiert und dann wieder an die Remote-Büros übertragen werden.

Umsetzung Die Teams von NI und Aspera arbeiteten zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung für die Datenübertragung und Synchronisation an mehreren Standorten zu entwickeln, um große Software-Builds schnell und sicher zu sammeln und zu verteilen.

Ergebnisse Der Build-Prozess wurde von vier Tagen auf vier Stunden verkürzt Die Forschungs- und Entwicklungsteams von NI können jetzt weltweit kontinuierlich an den neuesten Software-Builds arbeiten Schnelligkeit bei Innovation und Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden Erhöhte Agilität für Entwicklungsteams und schnellere Wertschöpfung für Kunden Vorhersehbare Lieferzeiten und Kosten Vollständige Übertragung großer Dateien und Datensätze unabhängig von Größe, Entfernung oder Netzwerkbedingungen mit 100-prozentiger Zuverlässigkeit

Aufgabenstellung – die Geschichte Ermöglichen Sie einen effizienten und kontinuierlichen Entwicklungszyklus Heute benötigen mehr als 6.000 Endbenutzer auf der ganzen Welt Zugriff auf die Codebasen und Software-Builds von NI. Dazu gehören 2.000 Entwickler, die kontinuierlich an Codebasen arbeiten, Produkt- und Testteams, die auf Exporte und Systemverantwortliche zugreifen müssen, sowie Vertriebs- und Marketingteams, die auf vollständige Release-Pakete zugreifen müssen. Um einen effizienten und kontinuierlichen Entwicklungszyklus aufrechtzuerhalten, müssen alle Aktualisierungen der Codebasis von einem der Remote-Standorte mit dem zentralen Rechenzentrum synchronisiert und dann wieder mit den Remote-Büros synchronisiert werden. Mit einer Dateigröße von 1 KB bis 32 GB und einer durchschnittlichen Größe von 0,5 MB war das Code-Repository von NI auf mehr als 300 TB angewachsen. Wegen der unzuverlässigen HTTP-basierten Datenübertragungen mussten die Teams mehrere Tage warten, um die Software-Builds zu erhalten und daran zu arbeiten, was sich negativ auf die Produktivität und letztlich auf die Reaktionszeiten gegenüber den Kunden auswirkte.



In den 17 Jahren, in denen ich an großen IT-Projekten arbeite, war die Einführung von Aspera die erfolgreichste, an der ich beteiligt war, und sie verursachte die geringsten Unannehmlichkeiten für unsere Benutzer und Kunden. Dave Shilling IT Infrastructure Manager National Instruments

Umsetzung – die Geschichte Sammeln und verteilen Sie schnell und sicher große Software-Builds Die Teams von NI und Aspera arbeiteten zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung für die Datenübertragung und -synchronisierung an mehreren Standorten zu entwickeln, um große Software-Builds schnell und sicher zu sammeln und zu verteilen, selbst in Ländern, die restriktive Netzwerksicherheits- und Firewall-Richtlinien haben und anfällig für hohe Überlastung, Latenz und Paketverluste sind. Die Aspera Transfer Server Software mit Aspera Sync wird nun an 17 entfernten Standorten weltweit eingesetzt, ohne dass Änderungen an den R&D-Workflows von NI erforderlich sind. Das Team kann die gesamte Transferumgebung mit Aspera Console zentral überwachen und verwalten.



Erfolgsgeschichte Schnelligkeit bei Innovation und Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden Mit Aspera können die Forschungs- und Entwicklungsteams von NI kontinuierlich an den neuesten Software-Builds arbeiten. In den letzten 18 Monaten wurde der Build-Prozess von durchschnittlich vier Tagen auf vier Stunden verkürzt. Die Teams sind in der Lage, besser auf die Kunden einzugehen und können aufgrund der vorhersehbaren Lieferfristen und -kosten sowie der im Vergleich zu vorher geringeren mit dem Entwicklungsprozess verbundenen Risiken schneller Innovationen entwickeln. Die Aspera-Lösung half auch dabei, ein kritisches, unerwartetes Problem zu lösen, das unter anderem mit einem erheblichen Systemausfall kurz vor Quartalsende einherging. Mithilfe von Aspera konnte NI alle Dateien innerhalb weniger Stunden wiederherstellen, während die Wiederherstellung normalerweise vier Tage dauert.