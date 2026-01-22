Die litauische nationale Agentur für Bildung arbeitet mit S2P zusammen, um die IBM watsonx-Technologie zur Automatisierung der Analyse von Schulzeugnissen bereitzustellen.
Die Nationale Agentur für Bildung (NAE) ist eine öffentliche Verwaltungsbehörde, die vom Ministerium für Bildung, Sport und Wissenschaft der Republik Litauen gegründet wurde. Die Agentur verwaltet das Bildungswesen innerhalb des Landes, indem sie unter anderem für inklusive Bildungspraktiken sorgt, Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte organisiert und die Leistungen der Schüler bewertet.
Im Rahmen ihrer Aufgaben sammelt die NAE Schulverwaltungsberichte, um den Stand der Bildung für jede Schule, jede Gemeinde und auf nationaler Ebene zu überwachen. Jedes Jahr werden rund 3.000 neue Berichte eingereicht, die eine Mischung aus strukturierten und unstrukturierten Daten enthalten und in einer Vielzahl von Dateiformaten gespeichert sind. Allein das Extrahieren der Rohdaten aus jedem Bericht, der durchschnittlich 10 Seiten umfasst, erforderte etwa vier Stunden manueller Arbeit – eine für die NAE völlig untragbare Workload.
Gleichzeitig stellte es sich für die NAE als schwierig heraus, die Berichte mit anderen Daten wie Einschreibungsquoten und Finanzmitteln zu vergleichen, was es erschwerte, sich einen umfassenden Überblick über die Schulleistungen zu verschaffen. Mit dem Ziel, den Verantwortlichen im Bildungswesen mehr Zeit für die Auswertung der Ergebnisse und die Erstellung datengestützter Politikempfehlungen zu verschaffen, suchte die Behörde nach einer Lösung zur Automatisierung der Dateneinspeisung und -analyse.
In Zusammenarbeit mit dem IBM Business Partner S2P entschied sich die NAE für die Technologien IBM watsonx.ai und IBM Cognos Analytics als Grundlage für eine KI-gestützte Automatisierungslösung.
S2P entwickelte eine Lösung zur Extraktion von Daten aus mehreren Quelldokumenten in unterschiedlichen Formaten und zur Bereitstellung konsolidierter Analysen gemäß 14 verschiedenen, vom Kunden festgelegten KPIs. Zunächst werden die Rohdaten extrahiert, transformiert und in eine Vektordatenbank eingefügt. Im zweiten Schritt verarbeitet IBM watsonx die Informationen gemäß den Berichtsanforderungen. Anschließend wertet die KI die Informationen aus und liefert für jeden KPI eine Zahl auf einer Skala von null bis drei, wobei Faktoren wie der Einsatz innovativer Lerntechniken an den einzelnen Schulen berücksichtigt werden. Diese KPIs liefern der Behörde Belege, auf denen sie ihre politischen Entscheidungen stützen kann.
Sobald alle Informationen in eine strukturierte Datenbank geladen sind, kann der Datenpool mit anderen strukturierten Daten aus dem nationalen Bildungsmanagementsystem abgeglichen werden, das Informationen aus über 40 verschiedenen Registern bezieht. Alle diese Daten werden dann in Cognos Analytics eingespeist, wo eine Reihe von Dashboards erstellt wird, mit deren Hilfe die Führungskräfte der NAE die Leistung des nationalen Bildungssystems visualisieren können.
„Ohne das Engagement und die Fachkompetenz von S2P wäre dieses innovative Projekt nicht möglich gewesen“, kommentiert Eduardas Daujotis, Verwaltungsdirektor der Abteilung für Informationsressourcen bei NAE.
Mit einer Lösung, die auf IBM watsonx.ai und IBM Cognos Analytics-Technologie basiert, hat NAE den bisherigen manuellen Datenextraktionsprozess abgeschafft und damit die Produktivität um 99 % gesteigert. Gleichzeitig kann die Behörde durch die Rationalisierung des Analyseprozesses mühelos Datenpools über verschiedene Systeme hinweg vergleichen, um die Leistung jeder Schule und Gemeinde in einen Kontext zu setzen.
Da die Lösung jedes Jahr mehr Daten sammelt, wird die NAE in der Lage sein, die Leistung des gesamten Bildungssystems Jahr für Jahr zu verfolgen und so tiefe Erkenntnisse über diesen wichtigen sozialen Dienst zu gewinnen. Die gesammelten Daten ermöglichen auch eine genauere und proaktivere Entscheidungsfindung bei der Gestaltung der Zukunft des litauischen Bildungssystems.
„Dank S2P und der Technologie von IBM können wir unsere Mission, das Bildungssystem Litauens durch datengestützte Entscheidungen zu verbessern, zuversichtlich fortsetzen“, schließt Daujotis.
Die Nationale Agentur für Bildung ist eine öffentliche Verwaltungsbehörde, die vom Ministerium für Bildung, Sport und Wissenschaft der Republik Litauen eingerichtet wurde. Die Agentur nahm ihre Arbeit offiziell am 1. September 2019 auf, nachdem sechs Institutionen fusioniert worden waren: das Nationale Prüfungszentrum, die Nationale Schulbewertungsagentur, das Zentrum für Sonderpädagogik und Psychologie, das Bildungsversorgungszentrum, das Zentrum für Informationstechnologie im Bildungswesen und das Zentrum für Bildungsentwicklung.
S2P wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vilnius. Das Unternehmen ist ein führender IBM Business Partner in Litauen. Das Unternehmen bietet spezialisierte Lösungen für die Leistungsverwaltung und die Business Intelligence von Unternehmen, sowohl für öffentliche als auch für private Organisationen.
