Die Nationale Agentur für Bildung (NAE) ist eine öffentliche Verwaltungsbehörde, die vom Ministerium für Bildung, Sport und Wissenschaft der Republik Litauen gegründet wurde. Die Agentur verwaltet das Bildungswesen innerhalb des Landes, indem sie unter anderem für inklusive Bildungspraktiken sorgt, Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte organisiert und die Leistungen der Schüler bewertet.

Im Rahmen ihrer Aufgaben sammelt die NAE Schulverwaltungsberichte, um den Stand der Bildung für jede Schule, jede Gemeinde und auf nationaler Ebene zu überwachen. Jedes Jahr werden rund 3.000 neue Berichte eingereicht, die eine Mischung aus strukturierten und unstrukturierten Daten enthalten und in einer Vielzahl von Dateiformaten gespeichert sind. Allein das Extrahieren der Rohdaten aus jedem Bericht, der durchschnittlich 10 Seiten umfasst, erforderte etwa vier Stunden manueller Arbeit – eine für die NAE völlig untragbare Workload.

Gleichzeitig stellte es sich für die NAE als schwierig heraus, die Berichte mit anderen Daten wie Einschreibungsquoten und Finanzmitteln zu vergleichen, was es erschwerte, sich einen umfassenden Überblick über die Schulleistungen zu verschaffen. Mit dem Ziel, den Verantwortlichen im Bildungswesen mehr Zeit für die Auswertung der Ergebnisse und die Erstellung datengestützter Politikempfehlungen zu verschaffen, suchte die Behörde nach einer Lösung zur Automatisierung der Dateneinspeisung und -analyse.