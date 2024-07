Moneytree K.K.

APIs sind die Bausteine für die Transformation der Finanzdienstleistungen, die Unternehmen der nächsten Generation wie Moneytree anführen. Mit Moneytree Link können Einzelpersonen in Zukunft beispielsweise nach einer Kreditkarte suchen, die eine bestimmte Reihe von Vorteilen und Dienstleistungen bietet, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen, die ausgewählte(n) Dienstleistung(en) mit ihrem Moneytree-Konto verbinden, eine Genehmigung erhalten und die Karte in einem Bruchteil der bisherigen Zeit erhalten.



Mit anderen Worten: Die Kontrolle bleibt in den Händen der Verbraucher. Moneytree stellt zwar eine breite Palette von Finanzdienstleistungen über APIs zur Verfügung, aber der Kunde wählt selbst, wer seine Daten sieht und mit wem er letztendlich Geschäfte macht, und zwar über ein von Moneytree entwickeltes Opt-in-Modell.



„Durch die Verwendung einer API sind wir in der Lage, jedes Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, das tun zu lassen, was es am besten kann, und das kommt natürlich unseren Kunden zugute“, sagt Sharrott. „In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern von Buchhaltungssoftware, Banken und Kreditkartenunternehmen schaffen wir ein Ökosystem, in dem die APIs mehrere Branchen bedienen. Unsere Partner können das tun, was sie wirklich gut können, und wir konzentrieren uns auf das, was wir gut können – Datenaggregation und den Verbrauchern ein sicheres Portal bieten.“



Der bisher größte Erfolg von Moneytree in der API-Wirtschaft ist eine Vereinbarung mit einem der größten Bankinstitute der Welt, der Mizuho Bank. Die Bank nutzt nun APIs, um ein umfassenderes Angebot an Finanzdienstleistungen und Daten bereitzustellen und den Zugriff auf die verschiedenen Karten- und Bankmarken der Bank über ihre mobile Anwendung zu zentralisieren.



„Wir bauen unser Geschäft und ein umfassendes Finanzdienstleistungsökosystem für unsere Kunden auf – und halten dabei unser Versprechen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit ein“, sagt Sharrott. „Darauf sind wir sehr stolz.“