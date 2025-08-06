Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. hat Nachhaltigkeit als ein zentrales Thema der Schlüsselverwaltung positioniert und setzt sich weiterhin durch vielfältige Geschäftsaktivitäten dafür ein. Das Unternehmen bietet „Farmers 360° Link“ an, das eine neue nachhaltige Erfahrung schafft, indem es Baumwollbauern (Produzenten) in Sambia, Afrika, mit Verbrauchern in Japan verbindet. Dieses System nutzt die Blockchain-Technologie, um den Weg der in Produkten verwendeten Rohstoffe zu visualisieren, und steigert den Produktwert, indem es den Verbrauchern die Gedanken und Geschichten der Hersteller vermittelt. Außerdem können Verbraucher über die Plattform Produzenten direkt unterstützen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg lag in der Entwicklung mobiler Apps, die sowohl für die Produzenten, die aufgrund der schlechten Kommunikationsbedingungen oft kaum mit Smartphones vertraut sind, als auch für die Verbraucher, die Zugang zu den Produkten haben, geeignet sind, und in der Vernetzung beider Seiten. Das Unternehmen hat IBM als Kooperationspartner für die App-Entwicklung ausgewählt. Das System, das dank gründlicher Anwendertests und der umfassenden Erfahrung der Experten von IBM Garage realisiert wurde, stieß auf großes Interesse und wird nun von einer Reihe führender Bekleidungsmarken eingesetzt.