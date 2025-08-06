Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co. hat Nachhaltigkeit als ein zentrales Thema der Schlüsselverwaltung positioniert und setzt sich weiterhin durch vielfältige Geschäftsaktivitäten dafür ein. Das Unternehmen bietet „Farmers 360° Link“ an, das eine neue nachhaltige Erfahrung schafft, indem es Baumwollbauern (Produzenten) in Sambia, Afrika, mit Verbrauchern in Japan verbindet. Dieses System nutzt die Blockchain-Technologie, um den Weg der in Produkten verwendeten Rohstoffe zu visualisieren, und steigert den Produktwert, indem es den Verbrauchern die Gedanken und Geschichten der Hersteller vermittelt. Außerdem können Verbraucher über die Plattform Produzenten direkt unterstützen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg lag in der Entwicklung mobiler Apps, die sowohl für die Produzenten, die aufgrund der schlechten Kommunikationsbedingungen oft kaum mit Smartphones vertraut sind, als auch für die Verbraucher, die Zugang zu den Produkten haben, geeignet sind, und in der Vernetzung beider Seiten. Das Unternehmen hat IBM als Kooperationspartner für die App-Entwicklung ausgewählt. Das System, das dank gründlicher Anwendertests und der umfassenden Erfahrung der Experten von IBM Garage realisiert wurde, stieß auf großes Interesse und wird nun von einer Reihe führender Bekleidungsmarken eingesetzt.
Mitsui & Co. bietet „Farmers 360° Link“ an, ein Rückverfolgungssystem für landwirtschaftliche Produkte, das über Blockchain afrikanische Baumwollbauern in Sambien, die nachhaltige Anbaumethoden anwenden, direkt mit japanischen Verbrauchern verbindet, die aus dieser Baumwolle hergestellte Bekleidungsprodukte erwerben. Die Herausforderung bei der Umsetzung dieses Systems bestand darin, eine mobile App („Feld-App“) für Anbauleiter in Sambia, die vor Ort Baumwolle einkaufen, sowie eine Verbraucher-App für japanische Verbraucher zu entwickeln. Ersteres musste auch für Personen vor Ort, die mit Smartphones nicht vertraut sind, einfach zu bedienen sein und selbst in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung einwandfrei funktionieren. Letzteres erforderte eine Benutzererfahrung (UX) und eine Benutzeroberfläche (UI), die für Nutzer in Industrieländern einfach zu bedienen waren und zum Image der Bekleidungsprodukte passten.
Mitsui & Co. gab bekannt, dass es sich für das SaaS-basierte Rückverfolgungssystem Transparent Supply in Verbindung mit der IBM Supply Chain Intelligence Suite als Blockchain-Plattform entschieden hat. Das Unternehmen entschied sich außerdem für IBM als Kooperationspartner für die App-Entwicklung. Der Grund für die Auswahl war, dass der Vorschlag einen hohen Grad an Vollständigkeit aufwies, einschließlich detaillierter Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten in Sambia, sowie viele technische Ideen und Kenntnisse, um die bestmögliche App zu entwickeln. Die Entwicklung der Feld-App wurde von IBM-Experten durchgeführt, die vor Ort wiederholte Tests und Modifikationen durchführten und dabei die IT-Kenntnisse und die Kommunikationsumgebung der lokalen Benutzer berücksichtigten. Die Verbraucher-App wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks von Testnutzern entwickelt, und IBM-Experten stellten den lokalen Ingenieuren für die interne Produktion ihre Fachkenntnisse zur Verfügung.
Im April 2022 wurde die Field-App in rund 3.000 landwirtschaftlichen Betrieben eingeführt. Im April 2023 begann die Modemarke Ron Herman und im August desselben Jahres BEAMS mit dem Verkauf von Bekleidungsprodukten, die „Farmers 360° Link“ verwenden. In Zukunft werden auch Aktivitäten zur Unterstützung anderer lokaler Landwirte gestartet. Das Konzept wurde von zahlreichen Unternehmen unterstützt, und Mitsui & Co. beabsichtigt, die Zusammenarbeit weiter auszubauen. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen die App-Funktionalität weiter verbessern und erwägt außerdem, „Farmers 360° Link“ auf andere Regionen wie Europa auszuweiten und auf andere Kulturen wie Kakaobohnen und Kaffeebohnen anzuwenden.
Die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen in dieser Fallstudie sind die Folgenden:
In den Bereichen Mineral- und Metallressourcen, Energie, Infrastrukturprojekte, Mobilität, Chemikalien, Eisen- und Stahlprodukte, Lebensmittel, Lebensmittel- und Einzelhandelsmanagement, Wellness, IT- und Kommunikationsgeschäft sowie Unternehmensentwicklung nutzt Mitsui seine globalen Vertriebsstandorte, sein Netzwerk und seine Informationskapazitäten, um vielfältige Geschäfte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betreiben, darunter den Verkauf einer breiten Produktpalette, die damit verbundene Logistik und Finanzierung sowie die Konzeption und Durchführung internationaler Projekte.
