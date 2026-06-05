Sicherung der Lebensmittelversorgungskette: MHP gestaltet seine Sicherheitsmaßnahmen neu

Vor dieser Transformation stand MHP bei der Verwaltung seiner wachsenden und zunehmend komplexen IT-Umgebung vor erheblichen Herausforderungen. Die Sicherheitsteams hatten mit einer lückenhaften Übersicht über mehrere Systeme hinweg, der manuellen Bearbeitung von Alerts und einer überwältigenden Menge an Ereignissen zu kämpfen, was Verzögerungen bei der Erkennung und Reaktion verursachte. Das Fehlen einer zentralisierten Korrelation und standardisierter Prozesse zur Reaktion auf Vorfälle erhöhte das Risiko, dass Bedrohungen übersehen wurden und sich die Verweildauer verlängerte, was sich direkt auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirkte, kritische Assets zu schützen und die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten.

MHP konnte seine Cybersicherheitsabläufe modernisieren, indem es ein zentralisiertes SOC auf Basis von IBM QRadar SIEM und IBM QRadar SOAR einrichtete. Durch die Konsolidierung von Telemetriedaten aus lokalen und Cloud-Umgebungen erhielt das Cybersicherheitsteam von MHP Echtzeit-Einblick in Bedrohungen, was eine Ereigniskorrelation nahezu in Echtzeit ermöglichte. Fortschrittliche Analysen und die Anpassung an konkrete Anwendungsfälle ermöglichten es dem SOC, verdächtige Aktivitäten innerhalb von Sekunden statt Stunden zu erkennen, wodurch sich die Sicherheitsstrategie von reaktiv zu proaktiv verlagerte.

Durch die Integration automatisierter Playbooks in QRadar SOAR wurde die Reaktion auf Vorfälle teamübergreifend optimiert und vereinheitlicht. Routineaufgaben wie Datenanreicherung, Triage und Eindämmung wurden automatisiert, wodurch sich die durchschnittliche Reaktionszeit (MTTR) verkürzte und die Analysten sich auf besonders schwerwiegende Bedrohungen konzentrieren konnten. Infolgedessen erzielte das Unternehmen eine messbare Verbesserung der Erkennungsgeschwindigkeit und der Reaktionsleistung, stärkte seine Widerstandsfähigkeit gegenüber modernen Cyberangriffen und stellte gleichzeitig den kontinuierlichen Schutz kritischer Assets sicher.