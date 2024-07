Und für die Schüler von heute, die es gewohnt sind, eine große Auswahl an audiovisuellen Materialien zur Hand zu haben, kann es besonders schwierig sein, sich am Unterricht zu beteiligen.

Deshalb freuen sich Lehrer in Flandern, Belgien, über The Archive for Education, eine Online-Plattform, die von meemoo entwickelt und von IBM Cloud unterstützt wird. Die Lösung bietet Lehrerinnen und Lehrern in ganz Flandern die Möglichkeit, authentische Teile des flämischen Kulturerbes in ihren Unterricht einzubeziehen und so die Lernerfahrung zu bereichern, um den Schülerinnen und Schülern ein tieferes Verständnis für ihre Kultur und ihren Platz in der Welt zu vermitteln.