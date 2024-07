Miaptus ist seit 2008 eine webbasierte Lösung. Mayden begann 2018 mit der Verlagerung des Systems in eine private Cloud. Infolge des Umzugs hat das Team erhebliche Änderungen vorgenommen, sowohl an der Architektur des Systems als auch an den Lösungen, auf die es sich stützt.

Zuvor hat die Performance-Monitoring-Lösung von Mayden gute Arbeit geleistet, indem sie beispielsweise die zugrunde liegende Hardwareinfrastruktur, den Speicher, die CPU und die Festplattennutzung untersuchte. Aber Mayden benötigte einen besseren Einblick in die Leistung der Software selbst. Mayden wollte, dass diese Informationen während des gesamten Entwicklungsprozesses zugänglich sind, damit das Unternehmen sicherstellen kann, dass die Software während der häufigen Veröffentlichungszyklen sicher, zuverlässig und effizient bleibt.

„Wir waren auf der Suche nach etwas, das uns helfen würde, die Leistung unserer Lösung mit einer sehr hohen Auflösung zu verstehen“, sagt Eldridge. „Wir wollten in der Lage sein, sekundengenau die Höhen und Tiefen zu sehen, die aus verschiedenen Gründen auftreten können.“ Eldridge betont, dass die minutengenaue Erfassung wichtiger Informationen nicht gut genug sei.

Eine zweite sehr wichtige Anforderung war der Datenschutz. „Uns werden eine große Menge sehr sensibler Daten zur psychischen Gesundheit anvertraut“, sagt Eldridge. Mayden wollte eine Cloud-basierte Überwachungslösung, die absichtlich außerhalb der Unternehmensinfrastruktur liegt. Dies erforderte eine detaillierte Kontrolle der vom Protokollierungssystem überwachten Daten.

Die Benutzerfreundlichkeit war auch ein wichtiger Faktor. Eldridge erklärt, dass das Team einige Anbieter wie New Relic ausprobiert hat, bevor es sich für IBM® Observability by Instana entschied. Einige von ihnen lieferten enorme Datenmengen – aber die Analyse dieser Daten stellte eine eigene Herausforderung dar. „Wir waren besonders an der in Instana integrierten KI-Technologie interessiert, die uns hilft, die Informationen besser zu interpretieren und uns zu den Bereichen zu führen, die am wahrscheinlichsten von Interesse sind.“