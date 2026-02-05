Die Transformation des Cloud-Betriebs und die Implementierung von IBM Turbonomic halfen Maximus, messbare Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen zu erzielen. Das Unternehmen hat Überkapazitäten beseitigt, die Ressourcenzuweisung optimiert und die Anwendungsleistung verbessert, wodurch die Dienstleistungserbringung für seine Kunden aus dem öffentlichen Sektor verbessert wurde. Dank neuer Funktionen können sich Ingenieure nun auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, während Turbonomic sicherstellt, dass Workloads die erforderlichen Ressourcen erhalten. Chris Ray fährt fort: „Diese Optimierung hat das Potenzial, erhebliche dauerhafte Einsparungen zu erzielen. Wenn Sie die Rechen- und Speicherkosten um nur wenige Cent pro Stunde senken können, summiert sich dies bei Tausenden von Ressourcen, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr laufen, zu einer beträchtlichen Summe.“ Marie Russell, Vice President, Global Strategic Partner Acceleration, erklärte: „IBM hat sich als vertrauenswürdiger Berater und Partner erwiesen. Turbonomic ist genau das, was unser Unternehmen benötigt hat – es automatisiert die richtige Dimensionierung in großem Maßstab, verbessert die Abläufe und stärkt die Leistung, sodass sich unsere Ingenieure auf die Ergebnisse ihrer Arbeit für die Bürger konzentrieren können, denen wir dienen.“

Über die finanziellen Auswirkungen hinaus hat Maximus seine Fähigkeit gestärkt, einen nahtlosen und gleichberechtigten Zugang zu wichtigen Dienstleistungen in allen Regierungsbehörden zu gewährleisten. Mit Blick auf die Zukunft plant Maximus, die Einführung von Turbonomic weltweit auszuweiten und die FedRAMP-zertifizierte Version, die im FedRAMP Marketplace erhältlich ist, zu implementieren, um Kunden auf Bundesebene zu unterstützen. Chris Ray erklärt: „Turbonomic ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Katalysator für kulturellen und betrieblichen Wandel. Dadurch können unsere Ingenieure falsch dimensionierte Workloads schneller bewerten und beheben, wodurch potenzielle Produktionsprobleme und Kosten reduziert werden – in manchen Fällen sogar beides gleichzeitig.“