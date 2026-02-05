IBM Turbonomic unterstützt Maximus dabei, Ressourcenverschwendung zu reduzieren, Kosten zu senken und den Gemeinden bessere Dienstleistungen zu bieten
Maximus mit Hauptsitz in Tysons, Virginia, ist ein zuverlässiger Partner im Bereich Regierungstechnologie und unterstützt Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden dabei, Millionen von Menschen mit wichtigen Dienstleistungen zu versorgen. Doch nach der Migration in die Cloud mit einem Lift-and-Shift-Ansatz stand das Unternehmen vor einer kritischen Frage: Wie sichert man Effizienz, wenn Tausende von Servern überdimensioniert und unterausgelastet sind? Angesichts der Workloads, die sich auf über 4.000 cloudbasierte Server in Hunderten von Cloud-Konten verteilten, stand viel auf dem Spiel, da jede Ineffizienz zu finanziellen Verlusten führen konnte. Obwohl die nativen Cloud-Tools wertvolle Erkenntnisse lieferten, wurden Fortschritte durch identifizierte Fehlalarme verlangsamt. Maximus benötigte eine intelligentere, automatisierte Methode, um Ressourcen optimal zu dimensionieren, Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern, ohne dabei die Servicebereitstellung zu beeinträchtigen.
Um die Herausforderungen bei der Cloud-Optimierung zu bewältigen, hat sich Maximus mit IBM zusammengetan, um IBM® Turbonomic zu implementieren – eine KI-gestützte IT-Automatisierungsplattform, die zu einem wichtigen Faktor für die betriebliche Effizienz geworden ist. Die Fähigkeit von Turbonomic, mehrere Datenquellen zu integrieren und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, ermöglichte es Maximus, die Infrastruktur anzupassen, Ressourcenverschwendung zu vermeiden und die Leistung zu verbessern. Dank seiner Funktionen konnten sich die Ingenieure auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, während benutzerdefinierte Gruppierungs- und Richtlinienfunktionen sicherstellten, dass Entscheidungen auf die Anwendungsebenen abgestimmt waren. IBM arbeitete eng mit Maximus zusammen, um die Lösung anzupassen und manuelle, reaktive Prozesse in automatisierte, proaktive Optimierung umzuwandeln. Wie Chris Ray, Vice President für Cloud-Technologie bei Maximus, feststellte, „Turbonomic gab uns die nötige Transparenz, um die Ausgaben zu optimieren und die Leistung in großem Maßstab zu verbessern. Bei über 1.000 Recheninstanztypen bei den wichtigsten Cloud-Providern ist der Einsatz von Technologie zur Bewertung der richtigen Option die einzige Möglichkeit, Schritt zu halten.“
Die Transformation des Cloud-Betriebs und die Implementierung von IBM Turbonomic halfen Maximus, messbare Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen zu erzielen. Das Unternehmen hat Überkapazitäten beseitigt, die Ressourcenzuweisung optimiert und die Anwendungsleistung verbessert, wodurch die Dienstleistungserbringung für seine Kunden aus dem öffentlichen Sektor verbessert wurde. Dank neuer Funktionen können sich Ingenieure nun auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, während Turbonomic sicherstellt, dass Workloads die erforderlichen Ressourcen erhalten. Chris Ray fährt fort: „Diese Optimierung hat das Potenzial, erhebliche dauerhafte Einsparungen zu erzielen. Wenn Sie die Rechen- und Speicherkosten um nur wenige Cent pro Stunde senken können, summiert sich dies bei Tausenden von Ressourcen, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr laufen, zu einer beträchtlichen Summe.“ Marie Russell, Vice President, Global Strategic Partner Acceleration, erklärte: „IBM hat sich als vertrauenswürdiger Berater und Partner erwiesen. Turbonomic ist genau das, was unser Unternehmen benötigt hat – es automatisiert die richtige Dimensionierung in großem Maßstab, verbessert die Abläufe und stärkt die Leistung, sodass sich unsere Ingenieure auf die Ergebnisse ihrer Arbeit für die Bürger konzentrieren können, denen wir dienen.“
Über die finanziellen Auswirkungen hinaus hat Maximus seine Fähigkeit gestärkt, einen nahtlosen und gleichberechtigten Zugang zu wichtigen Dienstleistungen in allen Regierungsbehörden zu gewährleisten. Mit Blick auf die Zukunft plant Maximus, die Einführung von Turbonomic weltweit auszuweiten und die FedRAMP-zertifizierte Version, die im FedRAMP Marketplace erhältlich ist, zu implementieren, um Kunden auf Bundesebene zu unterstützen. Chris Ray erklärt: „Turbonomic ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Katalysator für kulturellen und betrieblichen Wandel. Dadurch können unsere Ingenieure falsch dimensionierte Workloads schneller bewerten und beheben, wodurch potenzielle Produktionsprobleme und Kosten reduziert werden – in manchen Fällen sogar beides gleichzeitig.“
Maximus wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tysons, Virginia. Das Unternehmen bietet technologiebasierte Dienstleistungen und Lösungen, die Regierungsbehörden dabei unterstützen, wichtige Programme für Bürger bereitzustellen. Maximus bedient Kunden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene und konzentriert sich auf die Verbesserung der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen durch Innovation und betriebliche Effizienz.
IBM Turbonomic ist eine KI-gestützte Plattform, die kontinuierlich den Anwendungsbedarf analysiert und umsetzbare, automatisierbare Empfehlungen für Änderungen an Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen generiert, um die Leistung sicherzustellen und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. Durch die Integration mehrerer Datenquellen und empfohlener Maßnahmen ermöglicht Turbonomic Unternehmen, Ressourcenentscheidungen zu automatisieren, Verschwendung zu vermeiden, die Leistung sicherzustellen und die betriebliche Effizienz in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu verbessern.
