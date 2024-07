Matrix Holograms (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde im November 2022 von CEO Stephanie Soetendal mit einem Ziel gegründet: eine Eliteausbildung zu demokratisieren und sie in großem Umfang durch KI-gestützte Hologramme zu vermitteln. Dank der rasanten neuen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Hologrammtechnologie ist diese Vision nun Realität geworden und für öffentliche Schulen in den USA und in Ländern mit niedrigem Einkommen verfügbar.