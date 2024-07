Das Versicherungsunternehmen arbeitete mit IBM® Software Services for WebSphere, um Software der Produktlinie IBM WebSphere zur Aktualisierung und zur Verbesserung der Systemleistung bereitzustellen.

Aufgabenstellung – die Geschichte Die Versicherungsgesellschaft wollte ihre Systeme aktualisieren, um eine höhere Produktivität und erstklassige Verfügbarkeit zu bieten.

Umsetzung Das Versicherungsunternehmen arbeitete mit IBM Software Services for WebSphere, um Software der Produktlinie IBM WebSphere zur Aktualisierung und zur Verbesserung der Systemleistung bereitzustellen.

WebSphere Application Server ist die Plattform für unser System der nächsten Generation. Auf ihr werden 26 verschiedene Umgebungen ausgeführt, also mindestens 80 Prozent unserer geschäftskritischen Aufgaben. Ich bin froh, behaupten zu können, dass wir keine Probleme hatten, seit wir das Upgrade durchgeführt haben. Director of IT Insurance Company