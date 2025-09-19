LPS, ein Unternehmen der Lenovo Group, bietet IT-Dienstleistungen für die Bereiche Finanzen, Telekommunikation, Einzelhandel und den öffentlichen Sektor im asiatisch-pazifischen Raum an. Mit der zunehmenden Digitalisierung in Unternehmen stieg das Datenvolumen, der Datenverkehr in Remote-Arbeit stabilisierte sich auf einem hohen Niveau und die Anforderungen an Sicherheit und Compliance wurden immer strenger. Um mit diesen steigenden Anforderungen Schritt zu halten, erkannte LPS, dass eine Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur erforderlich war. Die Monitoring Suite des Unternehmens lieferte zwar Momentaufnahmen von lokalen Servern, containerisierten Anwendungen und Cloud-Plattformen, es fehlte jedoch eine einheitliche Ansicht, um ein proaktives Incident Management unter strengen 24×7-Service-Level-Verpflichtungen zu orchestrieren.

Gleichzeitig führten KI-gestützte Analysen, die Verarbeitung von Big Data sowie Pilotprojekte im Einzelhandel mit immersiver Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) zu einem starken Anstieg der Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatz. Ohne zentralisierte Erkenntnisse überprüften die LPS-Teams die Metriken isoliert voneinander, was verzögerte Reaktionszyklen, suboptimale Ressourcennutzung und ineffiziente Planung verursachte. Um die Wachstumsziele seiner Kunden zu unterstützen, benötigte LPS eine leistungsstarke, sichere und skalierbare Architektur, die umfassende Transparenz bietet, Routinevorgänge automatisiert und die Kapazitätsplanung an die sich wandelnden Geschäftsanforderungen anpasst.