Im Jahr 2013, während der Arbeit an ihrem dritten Startup-Unternehmen, hatten Christopher Ngyuen und Lee Liu eine Erleuchtung: Kein Tool für das Log-Management war in der Lage, die umfangreichen Anforderungen eines modernen, cloudnativen Entwicklungsstacks zu erfüllen. Herkömmliche Log-Analysemethoden waren einfach nicht reaktionsschnell oder skalierbar genug, um die Datenflut zu bewältigen, die in dynamischen Cloud-Umgebungen entsteht.

Wenn es sie frustrierte, wussten sie, dass auch andere DevOps-Teams der Datenaktivität hinterherjagten. Also begannen sie mit der Entwicklung einer Protokollierungsplattform, die auf dem beliebten Tool Elasticsearch basierte.

Die Protokollierung hat schon immer wichtige Informationen für Entwickler geliefert, die nach Codefehlern Ausschau halten. Wenn es sich um einen einzelnen Server handelte, war die Protokollierung relativ einfach, wenn auch oft langsam. Aber als die Virtualisierung ins Rechenzentrum einzog, wurde der Prozess deutlich unübersichtlicher.

Die zentralisierte Protokollierung wurde entwickelt, um die Protokolldateien zusammenzufassen, aber es lag immer noch an den Entwicklern, IT- oder Infrastrukturteams, die Protokollierung selbst zu organisieren – ein zeitaufwändiger und teurer Einsatz von Ressourcen. Schlimmer noch: Der wachsende Ruf nach Null-Ausfallzeiten erhöhte die Geschwindigkeit, mit der die Entwickler Echtzeit-Einblicke in Probleme und Änderungen benötigten. Heute sind Container, aus denen eine Anwendung besteht, als neue Grundlage für die Modernisierung auf dem Vormarsch.

„Jedes Mal, wenn Ihre Anwendung wächst, haben Sie mehr Protokolle zu bewältigen. Jedes Mal, wenn neue Anwendungen in Ihre Umgebung kommen oder Sie neue Produkte auf den Markt bringen, haben Sie mehr Protokolle“, sagt Norman Hsieh, VP of Business Development bei LogDNA. „Und tatsächlich ist es notwendig, dass jemand mehr Zeit damit verbringt, diese Maßnahmen zu verwalten und zu skalieren.“

Nachdem sie ihre integrierte Protokollierungsversion auf Hacker News getestet hatten, sagt Hsieh: „Wir sahen sofort eine echte Nachfrage und einen Bedarf für eine neue Perspektive der Protokollierung.“

Er fährt fort: „Irgendwann müssen Sie buchstäblich keine Rechner mehr anfassen, obwohl Sie möglicherweise Tausende von Rechnern haben, auf denen Ihre Anwendungen laufen. Jetzt multiplizieren Sie das mit 10 oder 100 in Bezug auf die Anzahl der von Ihnen betriebenen Container. Sie sehen eine riesige Datenmenge in diesen Architektur-Frameworks, und alles ist automatisiert, aber Sie wissen nicht wirklich, was vor sich geht. Die einzige Möglichkeit, diese Informationen zu erhalten, ist durch das Speichern eines Protokolls. Und was Sie jetzt benötigen, ist ein Tool, das modern genug ist, um DevOps-Intelligenz zu liefern, die Frameworks zu kennen und all diese Daten automatisch für Sie zu organisieren.“

Und dann erkannten die Mitbegründer, was zu tun war: Kubernetes. „Wir waren der Meinung, dass diese Technologie hervorragend geeignet ist, um unsere eigene Architektur zu unterstützen“, fügt Hsieh hinzu. Die leichtgewichtige Open-Source-Plattform für das Management von Container-Workloads wurde schnell von einer Vielzahl von Entwicklern angenommen.

Das LogDNA-Team nutzte die fortschrittlichen Orchestrierungsfunktionen von Kubernetes in Cloud-Umgebungen und suchte nach einem führenden Anbieter in diesem Bereich.