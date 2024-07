Trando machte sich sofort auf die Suche nach einer Plattform, die eine Umstellung von Präsenzschulungen auf ein virtuelles, cloudbasiertes Schulungsmodell unterstützen würde. „In dieser Phase kreuzten sich unsere Wege mit denen von IBM Polska, die uns einen sehr innovativen, in ihrer Cloud implementierten Service namens Skytap präsentierten, der von Anfang an die meisten unserer Erwartungen erfüllte“, sagt Trando.

Der Skytap on IBM Cloud-Service unterstützt herkömmliche Linux®-Anwendungen und ermöglicht Benutzern die Integration ihrer Lösungen in cloudnative Services ohne Umschreiben oder Refactoring. Für Linux Polska war das die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, eine virtuelle Schulungsumgebung zu erstellen, zu pflegen und zu nutzen.

Die Lösung automatisiert den Prozess der Installation und Neuinstallation von Schulungsräumen und bietet Studenten über einen Webbrowser Zugriff auf leistungsstarke virtuelle Maschinen in der Cloud. Dank der verschachtelten Virtualisierungsfunktion können die Dozenten in Echtzeit auf die Computer der Teilnehmer zugreifen und so dafür sorgen, dass die Kurse von Linux Polska weiterhin so effektiv sind wie vor der Pandemie. Außerdem sind die Kosten mit dem Skytap on IBM Cloud-Service während der Schulungssitzungen relativ gering und werden zwischen den Schulungssitzungen auf ein Minimum reduziert.

„Der Service von Skytap erwies sich für uns als perfekte Lösung, da wir damit virtuelle Schulungsräume einrichten und sie den Teilnehmern zum Training zur Verfügung stellen konnten“, sagt Trando. „Die Schulungen in diesem neuen Format erwiesen sich als teilnehmerfreundlich und waren für unsere Dozenten relativ einfach zu installieren und durchzuführen.“