Bei der Lightship-Lösung handelt es sich um eine Plattform für Feldoperationen, die Organisationen bei der Datennavigation unterstützt und dabei hilft, genau die Informationen zu finden, die für eine bessere und sicherere Entscheidungsfindung nötig sind. Um nach einem schwerwiegenden Großereignis – sei es ein Waldbrand oder ein Industrieunfall mit Ölaustritt – die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, ist Teamarbeit nötig: Es braucht Menschen, die sofort reagieren, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen und schnell zu handeln. Die Lightship-Plattform, die in der IBM Cloud läuft, erfasst unstrukturierte Daten und speichert diese in einem zentralisierten Repository. Auf der Grundlage von Regeln, die von der Organisation festgelegt werden, die die Plattform verwendet, ermitteln die Algorithmen der Lösung dann automatisch, welche Informationen für den jeweiligen Benutzer vor Ort am relevantesten sind, und stellen diese in Form eines maßgeschneiderten Briefings auf einem Mobilgerät bereit.