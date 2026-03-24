CCG arbeitete mit IBM zusammen, um LEXXARI™ zu entwickeln, eine intelligente Plattform zur Interpretation von Richtlinien, die dichte politische Dokumente liest, zusammenfasst und interpretiert.

LEXXARI wurde in nur 14 Wochen mitentwickelt. Durch die Kombination ihrer jeweiligen Fachgebiete konnten IBM und CCG Workflows entwickeln, die die Interaktion von Versicherern, Agenten und Versicherungsnehmern mit Versicherungsdaten widerspiegeln.

IBM watsonx wurde in realen Versicherungspolicen geschult, und KI-Agenten von IBM® watsonx Orchestrate wurden in die Plattform integriert, um den Nutzern umsetzbare, schrittweise Anleitung zu bieten.

Das Ergebnis war eine nahtlose, KI-gestützte Plattform, die stundenlange manuelle Überprüfungen in sofortige Erkenntnisse umwandelt.