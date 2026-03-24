LEXXARI von CCG Software Solutions verwendet IBM-Technologie, um die Interpretation von Richtlinien zu vereinfachen
Versicherungen sind kompliziert. Wenn eine Katastrophe eintritt, ist eine schnelle und präzise Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung – und Komplexität bringt Konsequenzen mit sich. Das Entschlüsseln komplexer Versicherungsbedingungen kann sowohl für Versicherungsnehmer als auch für Versicherungsfachleute eine große Herausforderung darstellen. Ungewissheit gefährdet alle. Versicherungssachbearbeiter können keine sicheren, konsistenten Entscheidungen treffen, Servicemitarbeiter verschwenden Stunden damit, umfangreiche Policen erneut zu lesen, nur um grundlegende Fragen zu beantworten, und die Kunden werden zunehmend unzufrieden mit ihren Anbietern.
Claims Connection Group (CCG), ein Anbieter von Managed Repair Programs und IBM Business Partner, wollte den Schadensregulierungsprozess wieder transparenter gestalten.
CCG arbeitete mit IBM zusammen, um LEXXARI™ zu entwickeln, eine intelligente Plattform zur Interpretation von Richtlinien, die dichte politische Dokumente liest, zusammenfasst und interpretiert.
LEXXARI wurde in nur 14 Wochen mitentwickelt. Durch die Kombination ihrer jeweiligen Fachgebiete konnten IBM und CCG Workflows entwickeln, die die Interaktion von Versicherern, Agenten und Versicherungsnehmern mit Versicherungsdaten widerspiegeln.
IBM watsonx wurde in realen Versicherungspolicen geschult, und KI-Agenten von IBM® watsonx Orchestrate wurden in die Plattform integriert, um den Nutzern umsetzbare, schrittweise Anleitung zu bieten.
Das Ergebnis war eine nahtlose, KI-gestützte Plattform, die stundenlange manuelle Überprüfungen in sofortige Erkenntnisse umwandelt.
LEXXARI beschleunigt die reviews von Richtlinien um 70 % und reduziert die Zeit für manuelle Reviews von Stunden auf nur wenige Minuten. Versicherungsnehmer und Versicherungsfachleute erhalten jetzt konsistente, genaue Informationen, was die Kommunikation und das Vertrauen während des Schadenprozesses verbessert. Ein besseres Verständnis des Versicherungsschutzes hat zu einem Rückgang der Schadensfälle ohne Kostenerstattung um 40 % und zu 60 % weniger Notrufen nach Stürmen geführt.
Zukünftig plant CCG, LEXXARI auf weitere Branchen auszuweiten, darunter Automobil, Rechts-, Regierungs- und Bildungssektoren – um überall dort Klarheit zu schaffen, wo dichte Dokumentation kritische Entscheidungen beeinflusst.
CCG ist ein Anbieter von Managed-Repair-Programmen, der sich der Rationalisierung und Optimierung des Schadenprozesses für Versicherungsnehmer, Verkäufer, Agenten, Makler und Versicherungsträger dediziert. CCG Software Solutions, ein Geschäftsbereich von CCG, modernisiert das Sachversicherungsökosystem mit seinem Flaggschiffprodukt LEXXARI.
© Copyright IBM Corporation, Februar 2026.
IBM, das IBM Logo und IBM watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.