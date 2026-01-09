LDS Łazewski Depo & Partners arbeitet mit nFlo zusammen, um Patentanwälte mit der IBM watsonx-Technologie zu unterstützen.
Patentfirmen in der Branche für geistiges Eigentum sehen sich einem zunehmenden Druck ausgesetzt, einen starken Schutz des geistigen Eigentums in schlankeren Budgets zu gewährleisten, da Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit die Mittel für Forschung und Entwicklung reduzieren. LDS Łazewski Depo & Partners, eine führende in Warschau ansässige Patentfirma mit über 40 IP-Fachleuten, darunter Anwälte, Patentanwälte und Markenspezialisten, stand vor ähnlichen Herausforderungen.
Die manuelle Patentrecherche war sehr zeitaufwendig und barg das Risiko, kritische Veröffentlichungen zu übersehen und potenzielle Haftungsansprüche zu begründen. Das Verfassen von Anwendungen war zudem arbeitsintensiv und anfällig für menschliche Fehler, was die Wahrscheinlichkeit übersehener Fehler erhöhte, die zu abgelehnten Einreichungen führen könnten.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, suchte LDS nach Möglichkeiten, die Arbeitsprozesse zu optimieren, um seinen Kunden einen besseren Service bieten zu können.
In Zusammenarbeit mit IBM und nFlo – einem IBM Silver Partner – setzte LDS KI ein, um den IP-Schutzprozess zu beschleunigen und zu vereinfachen. Unter Verwendung von IBM® watsonx.ai®-Studio entwickelte nFlo PatentPro AI, um Patentkanzleien dabei zu helfen, arbeitsintensive manuelle Aufgaben während IP-Projekten zu reduzieren. Durch die Einführung dieser Lösung konnte LDS wichtige Phasen seines IP-Workflows, wie beispielsweise Patentrecherchen, beschleunigen.
Anstatt unzählige Stunden mit der manuellen Suche und Durchsicht von Datenbanken zu verbringen, konnten Anwälte nun Erfindungen in natürlicher Sprache beschreiben und PatentPro AI mithilfe von API-Integrationen relevante Patente inklusive Konfidenzwerten ermitteln lassen.
Da PatentPro AI für Branchen entwickelt wurde, die routinemäßig mit vertraulichen Geschäftsinformationen zu tun haben, konnte LDS auch sicherstellen, dass seine Lösung starke Kundeninformationssicherheit und Data Governance-Funktionen beinhaltete.
PatentPro AI hatte fast sofort einen positiven Einfluss auf LDS, indem es der Kanzlei half, Zeit bei der Suche zu sparen und das Vertrauen in die Ergebnisse zu verbessern. Von manuellen Aufgaben befreit, können sich Anwälte nun auf höherwertige Tätigkeiten wie strategische Beratung und technische Bewertungen konzentrieren. Aufbauend auf dem Erfolg der Patentsuche plant LDS, PatentPro AI für den Entwurf zu erproben, sodass Teams kürzere Versionen ihrer Argumente eingeben können, die dann zu vollständigen Entwürfen der Patentanmeldung zur Überprüfung ausgeweitet werden können. Da die Akzeptanz von PatentPro AI zunimmt, geht LDS davon aus, jährlich mehr Projekte abzuwickeln und gleichzeitig das außergewöhnliche Niveau an Servicequalität, das das Unternehmen priorisiert, aufrechtzuerhalten und zu übertreffen.
LDS Łazewski Depo & Partners wurde 1995 gegründet und bietet seinen Kunden in ganz Polen erstklassiges Fachwissen im Bereich des geistigen Eigentums. Das in Warschau ansässige Unternehmen verfügt über ein Team von über 40 Fachleuten und Mitarbeitern im Supportbereich, darunter Anwälte, Patentanwälte und Markenspezialisten.
nFlo hat seinen Sitz in Warschau, Polen, und ist ein Unternehmen, das sich auf umfassende IT-Infrastruktur-, Cybersicherheits- und KI-Lösungen spezialisiert hat. nFlo bietet qualitativ hochwertige Beratungs-, Implementierungs-, Wartung- und Prüfungsdienstleistungen an und arbeitet daran, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit der IT-Systeme seiner Kunden zu gewährleisten.
Mit IBM watsonx.ai können Sie schnell innovative Lösungen entwickeln und bereitstellen.
© Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, das IBM-Logo und watsonx.ai sind Marken der IBM Corp., die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.