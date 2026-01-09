Patentfirmen in der Branche für geistiges Eigentum sehen sich einem zunehmenden Druck ausgesetzt, einen starken Schutz des geistigen Eigentums in schlankeren Budgets zu gewährleisten, da Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit die Mittel für Forschung und Entwicklung reduzieren. LDS Łazewski Depo & Partners, eine führende in Warschau ansässige Patentfirma mit über 40 IP-Fachleuten, darunter Anwälte, Patentanwälte und Markenspezialisten, stand vor ähnlichen Herausforderungen.



Die manuelle Patentrecherche war sehr zeitaufwendig und barg das Risiko, kritische Veröffentlichungen zu übersehen und potenzielle Haftungsansprüche zu begründen. Das Verfassen von Anwendungen war zudem arbeitsintensiv und anfällig für menschliche Fehler, was die Wahrscheinlichkeit übersehener Fehler erhöhte, die zu abgelehnten Einreichungen führen könnten.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, suchte LDS nach Möglichkeiten, die Arbeitsprozesse zu optimieren, um seinen Kunden einen besseren Service bieten zu können.