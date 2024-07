Bank of Ayudhya Public Company Ltd (Krungsri)

Die Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) (Link außerhalb von ibm.com) ist bereits seit 73 Jahren in Thailand aktiv und dort allgemein unter dem Brandnamen Krungsri bekannt. Sie ist die fünftgrößte Finanzgruppe Thailands – gemessen an ihren Anlagen, Darlehen und Sparguthaben – und gilt dort als eine der systemrelevanten inländischen Banken (Domestic Systemically Important Banks, D-SIBs). Krungsri ist strategisches Mitglied der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japans größter Finanzgruppe und eine der weltweit größten Finanzorganisationen. Das Angebot von Krungsri umfasst Banking, Verbraucherfinanzierung, Investitionen, Vermögensverwaltung sowie andere Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden, KMUs und Großunternehmen in insgesamt 700 Filialen (663 Bankfilialen und 37 Auto-Geschäftsfilialen) und über 35.000 Servicestellen im ganzen Land. Die Krungsri Group ist der größte Kartenaussteller Thailands (mit 8,6 Millionen Kreditkarten) und bietet in ihrem Portfolio auch Absatzfinanzierung und Privatkundenkreditkonten an. Daneben ist die Group ein großer Anbieter für die Finanzierung von Automobilen (Krungsri Auto), eines der am schnellsten wachsenden Vermögensverwaltungsunternehmen (Krungsri Asset Management) und ein Pionier im Bereich der Mikrofinanzierung (Ngern Tid Lor). Bei der Ausübung dieser Geschäftsaktivitäten legt man in der Group großen Wert auf Integrität. Alle Unternehmen der Krungsri Group wurden von der Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) für ihre Zusammenarbeit mit Branchenkollegen und Stakeholdern für ihren Null-Toleranz-Ansatz gegenüber von Korruption akkreditiert.