Kosei Securities Co., Ltd. wurde 1961 von Goro Tatsumi als unabhängiges allgemeines Wertpapierunternehmen auf dem Finanzmarkt gegründet und ist seither aktiv an der Abwicklung einer breiten Palette von Finanzprodukten und Derivatetransaktionen beteiligt. Um die Effizienz zu verbessern und das Wertpapiergeschäft zu optimieren, hat das Unternehmen mit KICS ein zentrales Geschäftssystem entwickelt, das es seit vielen Jahren einsetzt und in dem es sein Know-how gebündelt hat.

Die Einführung von KICS Cloud, dem auf IBM Cloud® basierenden Cloud-Service, ist darauf ausgerichtet, Wertpapierunternehmen ein zuverlässiges und skalierbares System zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe von MONO-X wurde die Wettbewerbsfähigkeit des KICS-Services durch APIs und Cloud Drift mit IBM® Power Virtual Server Technologie erheblich verbessert.

KICS Cloud ist ein umfassendes System, das alle Funktionen des Wertpapiergeschäfts vom Front Office bis zum Back Office abdeckt. Das System ist flexibel und anpassbar und ermöglicht die Bereitstellung von maßgeschneiderten Diensten zur Erfüllung der Kundenanforderungen. Es zeichnet sich auch dadurch aus, dass es fast alle Finanzprodukte unterstützt, darunter in- und ausländische Aktien, den Handel mit Futures und Aktienoptionen sowie Investment Trusts. Mit IBM Cloud können Unternehmen ihre Infrastruktur schneller aufbauen, die Vorlaufkosten senken und betriebliche Flexibilität gewinnen – und das alles, während sie ihre Kunden bei der Lösung ihrer geschäftlichen Herausforderungen unterstützen.