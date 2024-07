Mit der Implementierung von Turbonomic gelang es dem Team endlich, diesen Teufelskreis der Brandbekämpfung zu durchbrechen. „IBM Turbonomic bietet einen proaktiven Ansatz zur Vermeidung von Leistungseinbußen. Dadurch können wir Probleme erkennen, bevor sie tatsächlich zu Problemen werden“, erklärt Matthew Koozer, Infrastructure Architect bei Komatsu. Ausgestattet mit der Full-Stack-Visualisierung von Turbonomic ist das Team bei Komatsu nun in der Lage, potenzielle Leistungsrisiken schnell zu bewerten und den optimalen Weg zur Neuzuteilung von Ressourcen zu finden, um dieses Risiko zu beseitigen, ohne die Leistung in einer anderen Schicht des Technologiestacks zu beeinträchtigen.

Full-Stack-Visualisierung war nur der Anfang des Weges, mit dem Komatsu die Leistung kontinuierlich sicherstellen und gleichzeitig die Kosten senken wollte. Der nächste Schritt bestand darin, die KI-gestützten Ressourcenbeschaffungsempfehlungen von Turbonomic umzusetzen. Das Team begann mit der manuellen Umsetzung dieser Empfehlungen. Schnell war klar, dass die Empfehlungen von Turbonomic keine kurzfristigen Fixes waren, die nur eine Schicht des technischen Stacks verbesserten. „Turbonomic zeigt uns, wie eine Entscheidung aus der Speicherperspektive getroffen wird: Die E/A-Operationen pro Sekunde werden zu einer bestimmten Speicherlösung innerhalb unseres Public-Cloud-Angebots geleitet. Gleichzeitig berücksichtigen die Entscheidungen aber auch die DTU-Auslastung aus der Datenbankperspektive und die Frage, ob das Problem mit dem Hauptspeicher- oder CPU-Verbrauch zusammenhängt“, so Koozer. Da diese Empfehlungen zur Ressourcenbeschaffung den vollen Technologiestack von Komatsu berücksichtigen, war das Team in der Lage, die Leistung in der gesamten Umgebung verbessern. Bald war das Team also bereit, sich mit Automatisierung zu beschäftigen und hier die Möglichkeiten zu erkunden.

Derzeit nutzen Koozer und sein Team eine Kombination aus Automatisierung und manueller Ausführung von Empfehlungen zur Ressourcenbeschaffung. Sie verlassen sich hauptsächlich auf die automatisierten Aktionen zur Ressourcenbeschaffung von Turbonomic in Azure, um Server, Speicher und Datenbanken zu optimieren. Turbonomic gibt in Echtzeit Empfehlungen, wo und wie Ressourcen neu zugeteilt werden können. Zudem verfügt das Team über vordefiniert Zeitblöcke, in denen diese Aktionen mit minimalen Auswirkungen auf das Unternehmen ausgeführt werden. Nachdem das Team erste Erfolge bei der Automatisierung von Maßnahmen zur Ressourcenbeschaffung verzeichnen konnte, verlässt es sich nun auf Turbonomic und führt Maßnahmen zur Ressourcenbeschaffung in einem sehr großen Teil des Unternehmens automatisch durch, ohne dass das IT-Team überhaupt daran beteiligt ist.