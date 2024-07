Bis 2008 hatte sich das Unternehmen bei der Finanzplanung auf Spreadsheets verlassen, aber diese Methode reichte für die Anforderungen des Unternehmens nicht mehr aus. Knauf benötigte eine einfachere und schnellere Methode zur Konsolidierung der Budgetinformationen für seine weltweiten Aktivitäten.

Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 beschloss Knauf, in der Finanzplanung auf einen konsequenteren und proaktiveren Ansatz umzustellen. Das Unternehmen benötigte mehr Transparenz in seiner Planung und wollte außerdem den Zeitaufwand für die Planung reduzieren. Die Entscheidung fiel schließlich auf die IBM® Planning Analytics-Software. „Wir verwenden Planning Analytics für Berichtszwecke, zur Planung und für die Festlegung von Verrechnungspreisen“, sagt Dietrich Betz, Head of Corporate Controlling Services bei Knauf.