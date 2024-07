Die Ergebnisse, die KIO Spain mit der IBM Power-Technologie erzielt hat, sind hervorragend, und das in einer Zeit, in der die Cloud für die digitale Transformation vieler Unternehmen immer wichtiger wird. Geschäftskritische Workloads sind für die Geschäftskontinuität und den Betrieb unerlässlich, daher ist die Verlagerung in eine Cloud-Umgebung ein klares Zeichen des Vertrauens in den Anbieter und die Systeme, auf denen sie gehostet werden.

Aufgrund der Verfügbarkeit und Leistung der IBM Power-Produktfamilie sind die Kunden von KIO Spain mit der IBM Technologie und der Unterstützung für SAP HANA zufrieden. Im Laufe der Jahre hat KIO Spain in Zusammenarbeit mit IBM die Power-Systeme auf neuere Modelle aktualisiert und seinen Kunden die besten Funktionen für das digitale Zeitalter geboten.

Das jüngste Upgrade der Power-Technologie führte zu erheblichen Verbesserungen in mehreren Bereichen. Der Platzbedarf und der Energieverbrauch des Rechenzentrums wurden um 50 % reduziert und die Leistung um 35 % gesteigert.