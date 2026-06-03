Jaime Câmara, ein Partner von Globo, senkt Kosten und steigert die Sichtbarkeit, um das digitale Wachstum voranzutreiben
Die Grupo Jaime Câmara, ein führendes Tochterunternehmen von Globo und eines der größten regionalen Mediennetzwerke Lateinamerikas, betreibt mehrere Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen und digitale Plattformen. Im Rahmen seiner digitalen Transformation begann der Konzern mit der Migration seiner Kernsysteme in die Cloud – ein Schritt, der den Beginn eines umfassenden Modernisierungsprozesses markierte. Doch mit dieser Umstellung gingen steigende Kosten und zunehmende Komplexität einher. Ohne klare Transparenz und Rechenschaftspflicht wurden die Cloud-Ausgaben unvorhersehbar – was sowohl die Budgets als auch die Leistung gefährdete. Die Herausforderung: eine nachhaltige, skalierbare Cloud-Strategie zu entwickeln, die IT- und Geschäftsziele in Einklang bringt und gleichzeitig eine stärkere Governance, finanzielle Rechenschaftspflicht und Anwendungsobservability gewährleistet – und damit die Grundlage für zukünftige Innovationen, einschließlich KI-gestützter Lösungen, schafft.
Um Komplexität und steigende Kosten in den Griff zu bekommen, hat sich die Grupo Jaime Câmara mit IBM und deren Partnerökosystem zusammengetan, um ein intelligenteres Cloud-Governance-Modell zu entwickeln. Die Reise begann mit IBM® Turbonomic, das mittlerweile Teil der Concert-Plattform ist. Es automatisierte das Ressourcenmanagement und optimierte Workloads kontinuierlich, um die Anwendungsleistung sicherzustellen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Im Zuge der sich wandelnden Anforderungen an die Unternehmensführung führte IBM Cloudability FinOps-Verfahren wie standardisierte Tagging- und Berichtsverfahren ein, wodurch die finanzielle Transparenz und Rechenschaftspflicht über alle Geschäftsbereiche hinweg verbessert wurde. Gleichzeitig lieferte IBM Instana, inzwischen Teil der Concert-Plattform, Echtzeit-Anwendungs-Observability, die es den IT-Operations- und Systemtechnik-Teams ermöglichte, kritische Services zu überwachen und proaktiv auf Leistungsprobleme zu reagieren. Mit Unterstützung der IBM Business Partner TD SYNNEX und 4US Tecnologia schuf dieser integrierte Ansatz die Grundlage für skalierbare, effiziente Abläufe – und versetzte das Unternehmen in die Lage, zu ausgereifteren Modellen der Finanzsteuerung überzugehen und sich auf zukünftige Innovationen, einschließlich KI-gestützter Initiativen, vorzubereiten.
Die Ergebnisse sprechen für sich. Die Grupo Jaime Câmara hat in ihren Cloud-Umgebungen für mehr Kostentransparenz, betriebliche Effizienz und finanzielle Rechenschaftspflicht gesorgt. Mit IBM Turbonomic werden Workloads kontinuierlich auf Leistung und Kosten optimiert, was nach Rightsizing und Kapazitätsoptimierung eine geschätzte Reduzierung der Infrastrukturkosten um 25–35 % erreicht. IBM Cloudability führte FinOps-Verfahren und Tagging-Strategien ein, die die Transparenz nach Geschäftsbereichen verbesserten, nicht identifizierte Cloud-Ressourcen um etwa 20–30 % reduzierten und eine genauere Kostenverrechnung ermöglichten. Unterdessen hat IBM Instana die Anwendungsleistung und -zuverlässigkeit durch Echtzeit-Observability verbessert und damit die Fähigkeit der IT-Betriebs- und Systemtechnik-Teams gestärkt, Vorfälle effizienter zu erkennen und zu beheben. Zusammen haben diese Funktionen zudem den Bedarf an zusätzlicher Kapazität um etwa 20 bis 30 % gesenkt, was eine bessere Nutzung der vorhandenen Ressourcen ermöglichte und ein Governance-Modell etablierte, das mit dem Unternehmen mitwächst – und gleichzeitig das Unternehmen auf Innovationen der nächsten Generation, einschließlich KI, vorbereitet.
Grupo Jaime Câmara ist eines der größten regionalen Mediennetzwerke Brasiliens und eine führende Globo-Tochtergesellschaft. Die Gruppe mit Hauptsitz im mittleren Westen betreibt elf Fernsehsender, neun Radiosender sowie mehrere Zeitungen und digitale Plattformen. Das Unternehmen wurde vor über sechs Jahrzehnten gegründet und erreicht täglich Millionen von Zuschauern und Lesern, denen es über verschiedene Kanäle zuverlässige Nachrichten und Unterhaltung bietet. Die Gruppe, die für ihr Engagement für Innovation bekannt ist, modernisiert ihre Abläufe kontinuierlich, um in einer sich rasch wandelnden Medienlandschaft die Nase vorn zu behalten.
4US Tecnologia ist ein brasilianisches IT-Unternehmen, das 2020 gegründet wurde und sich auf Cloud-Governance, FinOps, Cybersicherheit und Infrastrukturoptimierung spezialisiert hat. Mit seiner „AI First“-Strategie nutzt das Unternehmen KI-Agenten, um die Betriebsabläufe, das Finanzmanagement und die Sicherheit seiner Kunden zu verbessern. Als Partner von IBM, Microsoft und Google treibt 4US die digitale Transformation in verschiedenen Branchen wie dem öffentlichen Dienst, dem Einzelhandel und der Agrarwirtschaft voran.
TD SYNNEX ist ein weltweit führender IT-Distributor, der 2021 durch den Zusammenschluss von Tech Data und der SYNNEX Corporation entstanden ist. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern mit mehr als 23.000 Mitarbeitern vertreten und bietet umfassende Technologielösungen in den Bereichen Cloud, KI, Sicherheit und Datenmanagement an. Als weltweit größter Value-Added-Distributor von IBM und Red Hat ermöglicht TD SYNNEX Partnern und Kunden über das „Embedded Solution Agreement“ (ESA) die Bereitstellung maßgeschneiderter IBM-Lösungen. Das Unternehmen fungiert außerdem als exklusiver globaler Schulungsanbieter von IBM und bieten erstklassige Zertifizierungen und technische Bildung an, um die Funktionen des Ökosystems zu stärken.
Erfahren Sie, wie IBM Cloudability durch FinOps-Praktiken für finanzielle Transparenz sorgt und wie IBM Instana KI-gestützte Observability für schnellere und intelligentere Entscheidungen bietet. Gemeinsam mit IBM Turbonomic ermöglichen diese Lösungen Kostenoptimierung, Leistung und skalierbare Governance in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.
© Copyright IBM Corporation, Mai 2026.
IBM, das IBM Logo, IBM Cloudability, Instana und Turbonomic sind Marken der IBM Corp., registriert in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.