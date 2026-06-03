Um Komplexität und steigende Kosten in den Griff zu bekommen, hat sich die Grupo Jaime Câmara mit IBM und deren Partnerökosystem zusammengetan, um ein intelligenteres Cloud-Governance-Modell zu entwickeln. Die Reise begann mit IBM® Turbonomic, das mittlerweile Teil der Concert-Plattform ist. Es automatisierte das Ressourcenmanagement und optimierte Workloads kontinuierlich, um die Anwendungsleistung sicherzustellen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Im Zuge der sich wandelnden Anforderungen an die Unternehmensführung führte IBM Cloudability FinOps-Verfahren wie standardisierte Tagging- und Berichtsverfahren ein, wodurch die finanzielle Transparenz und Rechenschaftspflicht über alle Geschäftsbereiche hinweg verbessert wurde. Gleichzeitig lieferte IBM Instana, inzwischen Teil der Concert-Plattform, Echtzeit-Anwendungs-Observability, die es den IT-Operations- und Systemtechnik-Teams ermöglichte, kritische Services zu überwachen und proaktiv auf Leistungsprobleme zu reagieren. Mit Unterstützung der IBM Business Partner TD SYNNEX und 4US Tecnologia schuf dieser integrierte Ansatz die Grundlage für skalierbare, effiziente Abläufe – und versetzte das Unternehmen in die Lage, zu ausgereifteren Modellen der Finanzsteuerung überzugehen und sich auf zukünftige Innovationen, einschließlich KI-gestützter Initiativen, vorzubereiten.