„iTromsø, Teil von Polaris Media Nord-Norge und eine der führenden Zeitungen in Nordnorwegen, freut sich auf die Zusammenarbeit mit IBM, um die Art und Weise, wie traditioneller Journalismus gemacht wird, neu zu gestalten und unsere Journalisten durch den Einsatz von IBM Technologie und großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) zu unterstützen. Unser Ziel war es, Schlüsselpunkte zu identifizieren, an denen KI unsere journalistische Arbeit ergänzen könnte.

Zu den vielen Herausforderungen, mit denen Journalisten heute konfrontiert sind, gehört es, herauszufinden, was für unsere Leserschaft berichtenswert und relevant sein könnte. Wir verbringen unzählige Stunden damit, uns durch öffentliche Dokumente zu wühlen und sie zu lesen. Mit der KI-Technologie und der generativen KI von IBM erhalten wir jetzt schnell eine nach Prioritäten geordnete Liste von Dokumenten, in der jedes Dokument von einem auf Benutzerfeedback basierenden Modell eingestuft, mit wichtigen Erkenntnissen ergänzt und in wenigen kurzen Sätzen zusammengefasst wird.

Seit März 2023 arbeiten wir nun mit IBM zusammen, um mithilfe von KI potenzielle Meldungen in öffentlichen Daten über Bau- und Wohnungsbauprojekte zu finden. So können wir unsere Journalisten unterstützen, ihre Arbeit effizienter gestalten und ihnen die Möglichkeit geben, noch besseren Journalismus zu machen.

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Wir können jetzt mehr Geschichten finden, die Sichtbarkeit von Bau- und Entwicklungsthemen erhöhen und neuen Journalisten helfen, schnell wertvolle Meldungen zu finden. Dank dieser neu gewonnenen Effizienz können sich erfahrene Journalisten auf das Schreiben von Artikeln, die Kontaktaufnahme mit Quellen und die Verbesserung der Gesamtqualität ihrer Berichterstattung konzentrieren. Durch die Unterstützung der KI können selbst scheinbar unbedeutende Fälle wie Adressänderungen zu spannenden Geschichten werden.“

Trond Haakensen

Editor in Chief

iTromsø von Polaris Media