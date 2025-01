Um die Wissensbasis zu erweitern, nutzte das Team zunächst einen Korpus bereits eingegangener E-Mails. Das Thema soziales Handeln (Unterstützung von Kunden in schwierigen Situationen wie schwerer Krankheit, Behinderung, Überschuldung) wurde als Priorität ausgewählt, weil es eine große Anzahl von Anfragen beinhaltet und eine Menge Online-Dokumentation enthält. IBM Cloud Expert Labs hat die IRCEM-Teams in der Verwendung von watsonx Assistant geschult. „Die von IBM Cloud bereitgestellte Schnittstelle macht es einfach, watsonx Assistant zu verstehen, zu konfigurieren, zu testen und zu überprüfen, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Wir können schnell erkennen, wie er die Nachrichten der Benutzer interpretiert, sie gegebenenfalls korrigieren und das Verständnis durch maschinelles Lernen verbessern. All das macht den Einsatz von KI sehr zugänglich, was eine echte Stärke ist, da wir uns so auf unsere Anwendung konzentrieren können, anstatt auf die Konfiguration von Diensten“, bestätigt Alexis Flouw, Software and Development Engineer.

Während der Akzeptanzphase wurden Experten für Geschäfts- und Kundenbeziehungen hinzugezogen, um den Chatbot zu testen. Dann, sobald das Verständnis der KI als ausreichend erachtet wurde, ging der Decision Tree in Produktion, um der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. „Mit den cloudbasierten Feedback-Tools von IBM konnten wir ermitteln, inwieweit der Chatbot akzeptiert wurde und etwaige Verständnisprobleme identifizieren. Wir haben die Leute geschult, um den Lernprozess zu korrigieren, und das haben wir im Laufe der Zeit gemacht“, erklärt Ludovic Decarpigny. Nachdem das erste Thema gemeistert worden war, erweiterte IRCEM das Wissen des Chatbots auf andere Bereiche, wie z. B. die Renten- und Vorsorgeversicherung. In dieser Entwicklungsphase arbeitete IRCEM dank des erfolgreichen Wissenstransfers autonom und wandte sich nur gelegentlich an IBM.