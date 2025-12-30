Mit seinem AIMS, unterstützt durch die verantwortungsvolle KI Topaz™ von Infosys und watsonx.governance, hat Infosys die Art und Weise, wie KI in großem Maßstab gesteuert wird, neu definiert – durch die Kombination von Automatisierung, Agilität und regulatorischer Strenge in einem einzigen, unternehmensweiten Framework. Das Ergebnis ist ein Governance-Modell mit hoher Leistung, das Innovation mit Vertrauen ermöglicht und gleichzeitig den Anforderungen einer sich schnell entwickelnden KI-Geschäftswelt gerecht wird.

Zu den wichtigsten Geschäftsergebnissen gehören:

Nahtlose Governance in großem Maßstab, mit einer ständig wachsenden Anzahl von KI-Anwendungsfällen, die funktions- und standortübergreifend verarbeitet werden

150 % Steigerung der betrieblichen Effizienz, Beschleunigung von KI-Projekten ohne Beeinträchtigung der Aufsicht

Durchgängige Verarbeitung für risikoarme und zugelassene KI-Tools, wodurch manuelle Eingriffe reduziert und die Time-to-Value verkürzt wird

Ständige Operationen ohne Ausfallzeit, die eine unterbrechungsfreie Compliance im gesamten Unternehmen gewährleisten

Vollständige regulatorische Ausrichtung, die die Anforderungen der ISO 42001-Normen, des EU AI Act und des National Institute of Standards and Technology mit integrierter Strenge erfüllt

Sichtbarkeit und Kontrolle in Echtzeit, mit Dashboards und Warnmeldungen, die proaktiv das Verhalten und die Risiken von KI-Modellen überwachen

Mit der Institutionalisierung seines AIMS hat Infosys einen neuen Unternehmensstandard für KI-Governance gesetzt – skalierbar, transparent und für die Zukunft verantwortungsvoller KI konzipiert –, um den ROI für seine KI-Initiativen zu maximieren. Mit dieser soliden Grundlage bringen Infosys und IBM nun dieses bewährte Governance-Modell auf den Markt und helfen ihren Kunden bei der Implementierung von verantwortungsvoller KI in großem Maßstab durch die Expertise von Infosys Topaz™ und unterstützt durch watsonx.governance.