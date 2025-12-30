Die Freischaltung unternehmensweiter KI-Innovationen mit Infosys Topaz™ und watsonx.governance trägt dazu bei, Vertrauen, Konformität und Geschwindigkeit in großem Maßstab sicherzustellen
Infosys verpflichtet sich, ein KI-Ökosystem zu gestalten, das verantwortungsvoll skaliert und messbaren Mehrwert liefert. Da KI sowohl für den Geschäftsbetrieb als auch für die Kundenangebote immer wichtiger wird, sah Infosys eine strategische Chance, die Governance zu stärken und seine Innovationsagenda voranzutreiben.
Um diese Vision zu unterstützen, wollte Infosys die funktionsübergreifende Zusammenarbeit vereinheitlichen, die Aufsicht über ein vielfältiges und wachsendes Portfolio von Anwendungsfällen optimieren und intelligenteres Risikomanagement einbetten. Mit zunehmender Verbreitung von KI stieg der Bedarf an skalierbaren Prozessen, die Echtzeit-Transparenz der Compliance bieten, eine konsistente Bewertung unterstützen und das KI-Lebenszyklusmanagement unternehmensweit vereinfachen können.
Um seine Vision verantwortungsbewusster KI in großem Maßstab zu verwirklichen, implementierte Infosys ein KI-Managementsystem (AIMS), das von Infosys Topaz™ angetrieben und mit dem IBM watsonx.governance-Toolkit entwickelt wurde. Infosys war eines der ersten IT-Dienstleistungsunternehmen, das weltweit für seine Ausrichtung auf ISO 42001 anerkannt wurde. Das AIMS bewertet, genehmigt und verwaltet KI-Modelle gemäß der Norm ISO 42001 für die Entwicklung und ethische Nutzung von KI-Systemen, wobei automatisierte Workflows, dynamische Risikobewertungen und die zentrale Aufsicht über interne, kundenorientierte und externe KI-Anwendungsfälle zusammengeführt werden. Es integriert sich nahtlos in die internen Systeme von Infosys und ermöglicht die Trennung von Anwendungsfällen nach Stakeholder-Gruppen sowie die Einbettung der Governance früh im Entwicklungslebenszyklus durch AI Review Board (AIRB)-Genehmigungen. Die Risikokategorisierung ist gemäß der Norm ISO 42001 und dem EU AI Act automatisiert, wobei vorausgefüllte Konformitätsfragebögen die Bewertungen vereinfachen.
Mit seinem AIMS, unterstützt durch die verantwortungsvolle KI Topaz™ von Infosys und watsonx.governance, hat Infosys die Art und Weise, wie KI in großem Maßstab gesteuert wird, neu definiert – durch die Kombination von Automatisierung, Agilität und regulatorischer Strenge in einem einzigen, unternehmensweiten Framework. Das Ergebnis ist ein Governance-Modell mit hoher Leistung, das Innovation mit Vertrauen ermöglicht und gleichzeitig den Anforderungen einer sich schnell entwickelnden KI-Geschäftswelt gerecht wird.
Zu den wichtigsten Geschäftsergebnissen gehören:
Mit der Institutionalisierung seines AIMS hat Infosys einen neuen Unternehmensstandard für KI-Governance gesetzt – skalierbar, transparent und für die Zukunft verantwortungsvoller KI konzipiert –, um den ROI für seine KI-Initiativen zu maximieren. Mit dieser soliden Grundlage bringen Infosys und IBM nun dieses bewährte Governance-Modell auf den Markt und helfen ihren Kunden bei der Implementierung von verantwortungsvoller KI in großem Maßstab durch die Expertise von Infosys Topaz™ und unterstützt durch watsonx.governance.
Infosys ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratungsleistungen der nächsten Generation und unterstützt Kunden in 59 Ländern bei ihrer digitalen Transformation. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Verwaltung der Systeme und Abläufe globaler Unternehmen begleitet Infosys seine Kunden fachkundig bei ihrer digitalen Transformation, unterstützt durch Cloud und KI. Mit Infosys Topaz™, einem KI-gestützten Angebot zur Beschleunigung des Geschäftswerts globaler Unternehmen mithilfe von generativer KI, trägt Infosys dazu bei, das Potenzial von Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu erweitern, um aus beispiellosen Innovationen, umfassenden Effizienzsteigerungen und vernetzten Ökosystemen Wert zu schaffen. Die Lösung bietet den Vorteil von über 12.000 KI-Assets, mehr als 150 vortrainierten KI-Modellen, über 10 KI-Plattformen, die von KI-Spezialisten und Datenstrategen gesteuert werden, sowie einen „Responsible by Design“-Ansatz, der keine Kompromisse bei Ethik, Vertrauen, Datenschutz, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eingeht. Besuchen Sie www.infosystopaz.com, um mehr zu erfahren.
Entdecken Sie, wie Infosys Topaz™ und IBM watsonx.governance Ihrem Unternehmen helfen können, einen verantwortungsvollen, transparenten und nachvollziehbaren KI-Workflow zu beschleunigen, und lernen Sie in einer Live-Demo die ersten Schritte kennen.
