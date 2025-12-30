KI in großem Maßstab: Infosys baut mit IBM für die Zukunft

Die Freischaltung unternehmensweiter KI-Innovationen mit Infosys Topaz™ und watsonx.governance trägt dazu bei, Vertrauen, Konformität und Geschwindigkeit in großem Maßstab sicherzustellen

Darstellung einer blauen Säule, die Infosys-Builds darstellt
Die Grundlage für skalierbare und vertrauenswürdige KI-Governance schaffen

Infosys verpflichtet sich, ein KI-Ökosystem zu gestalten, das verantwortungsvoll skaliert und messbaren Mehrwert liefert. Da KI sowohl für den Geschäftsbetrieb als auch für die Kundenangebote immer wichtiger wird, sah Infosys eine strategische Chance, die Governance zu stärken und seine Innovationsagenda voranzutreiben.

Um diese Vision zu unterstützen, wollte Infosys die funktionsübergreifende Zusammenarbeit vereinheitlichen, die Aufsicht über ein vielfältiges und wachsendes Portfolio von Anwendungsfällen optimieren und intelligenteres Risikomanagement einbetten. Mit zunehmender Verbreitung von KI stieg der Bedarf an skalierbaren Prozessen, die Echtzeit-Transparenz der Compliance bieten, eine konsistente Bewertung unterstützen und das KI-Lebenszyklusmanagement unternehmensweit vereinfachen können.
150 % Verbesserung der betrieblichen Effizienz Keine Ausfallzeit im Governance-Betrieb Über 2.700 KI-Anwendungsfälle in großem Maßstab geregelt
Bei unserer Investition in ein zentralisiertes KI-Governance-Framework geht es um mehr als nur Risikomanagement – es geht darum, die Zukunft einer verantwortungsvollen KI in großem Maßstab für Unternehmen zu gestalten. Mit der verantwortungsvollen KI-Suite Topaz™ von Infosys und watsonx.governance, ist KI-Governance ein strategischer Faktor, der uns hilft, den ROI unserer KI-Initiativen zu maximieren.
Balakrishna D.R. EVP, Global Services Head, AI and Industry Verticals Infosys
Schaffung eines zukunftsfähigen Frameworks für verantwortungsvolle KI

Um seine Vision verantwortungsbewusster KI in großem Maßstab zu verwirklichen, implementierte Infosys ein KI-Managementsystem (AIMS), das von Infosys Topaz™ angetrieben und mit dem IBM watsonx.governance-Toolkit entwickelt wurde. Infosys war eines der ersten IT-Dienstleistungsunternehmen, das weltweit für seine Ausrichtung auf ISO 42001 anerkannt wurde. Das AIMS bewertet, genehmigt und verwaltet KI-Modelle gemäß der Norm ISO 42001 für die Entwicklung und ethische Nutzung von KI-Systemen, wobei automatisierte Workflows, dynamische Risikobewertungen und die zentrale Aufsicht über interne, kundenorientierte und externe KI-Anwendungsfälle zusammengeführt werden. Es integriert sich nahtlos in die internen Systeme von Infosys und ermöglicht die Trennung von Anwendungsfällen nach Stakeholder-Gruppen sowie die Einbettung der Governance früh im Entwicklungslebenszyklus durch AI Review Board (AIRB)-Genehmigungen. Die Risikokategorisierung ist gemäß der Norm ISO 42001 und dem EU AI Act automatisiert, wobei vorausgefüllte Konformitätsfragebögen die Bewertungen vereinfachen.
Unsere Partnerschaft mit Infosys ist ein starkes Beispiel dafür, wie Unternehmen das volle Potenzial von verantwortungsvoller KI freischalten können. Durch die Kombination der umfassenden Branchenexpertise von Infosys mit den führenden KI- und Governance-Technologien von IBM haben wir ein Modell geschaffen, das nicht nur die Compliance unterstützt, sondern auch die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige Innovationen bildet – und Infosys so in die Lage versetzt, seinen Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten.
Gaurav Sharma Vice President, IBM Service Partners IBM
Skalierbare, gesetzeskonforme und effiziente KI-Governance

Mit seinem AIMS, unterstützt durch die verantwortungsvolle KI Topaz™ von Infosys und watsonx.governance, hat Infosys die Art und Weise, wie KI in großem Maßstab gesteuert wird, neu definiert – durch die Kombination von Automatisierung, Agilität und regulatorischer Strenge in einem einzigen, unternehmensweiten Framework. Das Ergebnis ist ein Governance-Modell mit hoher Leistung, das Innovation mit Vertrauen ermöglicht und gleichzeitig den Anforderungen einer sich schnell entwickelnden KI-Geschäftswelt gerecht wird.

Zu den wichtigsten Geschäftsergebnissen gehören:

  • Nahtlose Governance in großem Maßstab, mit einer ständig wachsenden Anzahl von KI-Anwendungsfällen, die funktions- und standortübergreifend verarbeitet werden
  • 150 % Steigerung der betrieblichen Effizienz, Beschleunigung von KI-Projekten ohne Beeinträchtigung der Aufsicht
  • Durchgängige Verarbeitung für risikoarme und zugelassene KI-Tools, wodurch manuelle Eingriffe reduziert und die Time-to-Value verkürzt wird
  • Ständige Operationen ohne Ausfallzeit, die eine unterbrechungsfreie Compliance im gesamten Unternehmen gewährleisten
  • Vollständige regulatorische Ausrichtung, die die Anforderungen der ISO 42001-Normen, des EU AI Act und des National Institute of Standards and Technology mit integrierter Strenge erfüllt
  • Sichtbarkeit und Kontrolle in Echtzeit, mit Dashboards und Warnmeldungen, die proaktiv das Verhalten und die Risiken von KI-Modellen überwachen

Mit der Institutionalisierung seines AIMS hat Infosys einen neuen Unternehmensstandard für KI-Governance gesetzt – skalierbar, transparent und für die Zukunft verantwortungsvoller KI konzipiert –, um den ROI für seine KI-Initiativen zu maximieren. Mit dieser soliden Grundlage bringen Infosys und IBM nun dieses bewährte Governance-Modell auf den Markt und helfen ihren Kunden bei der Implementierung von verantwortungsvoller KI in großem Maßstab durch die Expertise von Infosys Topaz™ und unterstützt durch watsonx.governance.
Verantwortungsvolle KI ist nicht nur eine Priorität – sie ist ein strategisches Unterscheidungsmerkmal. Infosys Topaz™ und watsonx.governance helfen uns dabei, Governance in einen Treiber für Vertrauen, Resilienz und Geschwindigkeit zu verwandeln, während wir über Tausende von Anwendungsfallen von KI skalieren.
Balakrishna D.R. Executive Vice President, Global Services Head, AI and Industry Verticals Infosys
Unsere Markteinführungspartnerschaft mit Infosys ist eine strategische Allianz, die darauf abzielt, die Einführung verantwortungsvoller KI in großem Maßstab zu beschleunigen. Indem wir unsere tiefgreifende Branchenkenntnis und unsere differenzierten Fähigkeiten vereinen, ermöglichen wir unseren Kunden eine sichere Transformation mit KI der Unternehmensklasse – und fördern so Innovation, Ausfallsicherheit und messbare Geschäftsergebnisse.
Soumitra Limaye Director, Worldwide Ecosystem Engineering Leader, Client Engineering IBM
Über Infosys

Infosys ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratungsleistungen der nächsten Generation und unterstützt Kunden in 59 Ländern bei ihrer digitalen Transformation. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Verwaltung der Systeme und Abläufe globaler Unternehmen begleitet Infosys seine Kunden fachkundig bei ihrer digitalen Transformation, unterstützt durch Cloud und KI. Mit Infosys Topaz™, einem KI-gestützten Angebot zur Beschleunigung des Geschäftswerts globaler Unternehmen mithilfe von generativer KI, trägt Infosys dazu bei, das Potenzial von Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu erweitern, um aus beispiellosen Innovationen, umfassenden Effizienzsteigerungen und vernetzten Ökosystemen Wert zu schaffen. Die Lösung bietet den Vorteil von über 12.000 KI-Assets, mehr als 150 vortrainierten KI-Modellen, über 10 KI-Plattformen, die von KI-Spezialisten und Datenstrategen gesteuert werden, sowie einen „Responsible by Design“-Ansatz, der keine Kompromisse bei Ethik, Vertrauen, Datenschutz, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eingeht. Besuchen Sie www.infosystopaz.com, um mehr zu erfahren.

