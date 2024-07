Für das Team von immocloud ist ein schneller Entwicklungs- und Bereitstellungszyklus von entscheidender Bedeutung. Um diesen umzusetzen, benötigte es unter anderem auch ein Observability-Tool, für das selbst häufige Releases kein Problem sind und das ohne konstantes menschliches Eingreifen läuft.„Hier kam Instana ins Spiel“, so Pautsch. Seinem Team sind zwei Dinge an der Lösung besonders positiv aufgefallen: erstens, dass dem Team wenige Augenblicke nach der Einrichtung von IBM® Observability by Instana bereits ein Überblick über die gesamte Infrastruktur des Unternehmens bereitstand, und zweitens, dass die Lösung Probleme äußerst schnell meldet. Das Team nutzt benutzerdefinierte Instana-Dashboards und eine angepasste Alertausgabe, um jederzeit an zentraler Stelle eine Momentaufnahme aller relevanten Kennzahlen einsehen zu können.

„Die meiste Zeit müssen wir uns überhaupt nicht darum kümmern“, erklärt Pautsch. „Sogar wenn neue Services hinzukommen, brauchen wir uns gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob wir irgendetwas neu konfigurieren müssen. Wir führen einfach die Instana-Agents aus und schon sind die Services in den Überwachungsprozess integriert.“