Für einen Planeten, der größtenteils aus Wasser besteht, kann das Konzept der Wasserversorgung erstaunlich schwierig sein. Pflanzen entwickeln komplexe Wurzelsysteme. Tiere halten sich in der Nähe von Wasserstellen auf. Und seit jeher haben Menschen ihre Siedlungen entlang von großen Wasserquellen errichtet und Technologien entwickelt, um nutzbares Wasser aus diesen natürlichen Seen und Flüssen zu ihren Häusern und Feldern zu leiten.

Aber wenn die globalen Temperaturen steigen und die durchschnittlichen Niederschlagsmengen sinken, können sich diese Bemühungen schnell als unzureichend erweisen.

„Die letzte Zeit war für die Mittelmeerländer eine ziemliche Herausforderung“, erklärt Amine Lasram, Mitbegründer der Sofia Holding, einem IBM Business Partner und Muttergesellschaft für eine Reihe von Technologieunternehmen in Europa. „In der Region verzeichnen wir seit fünf Jahren einen Rückgang Niederschläge und die Menschen leiden wirklich darunter. Außerdem entfallen etwa 70 Prozent unseres Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft.“

Da der Wasserbedarf hoch ist, die Niederschlagsmengen aber zu niedrig sind, stehen die Landwirte im gesamten Mittelmeerraum unter zunehmendem Druck, Wasserverschwendung zu vermeiden. Und die Sofia Holding war überzeugt, dass sie ideal aufgestellt war, um zu helfen.

Das Unternehmen, das bereits in der Gesundheits- und Automobilbranche tätig war, begann zu untersuchen, wie es seine Fortschritte in den Bereichen IT und Internet der Dinge (IoT) nutzen könnte, um auch in der Landwirtschaft zu helfen. Eine Untersuchung, die zur Gründung von iFarming führte.

„Die Landwirtschaft ist in Europa ein großes Geschäft“, erläutert Lasram. „Und iFarming ermöglicht es uns, intelligente Landwirtschaft in die Region zu bringen.“